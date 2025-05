Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.","shortLead":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja...","id":"20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78.jpg","index":0,"item":"6fcf40a3-e472-4f07-882f-fca625644ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 13. 17:21","title":"Úgy tűnik, Orbán a Védelmi Tanács ülésén arra jutott, hogy a legjobb lenne Magyar Péter lejáratására használni a kémbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","shortLead":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","id":"20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5.jpg","index":0,"item":"1e05b3d7-2412-4eb4-9dab-a3d10629193f","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","timestamp":"2025. május. 15. 13:14","title":"Önként csökkenti egyes drogériai termékek árát a Lidl és az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a1f222-e048-4b3d-9572-908751b66db1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google bemutatta a Material Design 3 Expressive nevű dizájnnyelvet, amely az elmúlt évek leglátványosabb változását hozza el az Android számára.","shortLead":"A Google bemutatta a Material Design 3 Expressive nevű dizájnnyelvet, amely az elmúlt évek leglátványosabb változását...","id":"20250514_google-material-design-3-expressive-dizajn-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a1f222-e048-4b3d-9572-908751b66db1.jpg","index":0,"item":"54a2f119-1718-4d4f-9040-4ed167c33597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-material-design-3-expressive-dizajn-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 14. 12:08","title":"Új külsőt kap az Android, így néz majd ki az Android 16","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tucatjával írják át a szabályokat a költségvetést megalapozó törvénycsomagban.","shortLead":"Tucatjával írják át a szabályokat a költségvetést megalapozó törvénycsomagban.","id":"20250514_nyugdij-orokbefogadas-salatatorveny-koltsegvetes-megalapozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60.jpg","index":0,"item":"b6df7a9b-5be6-446b-94b4-9f8f956c9b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_nyugdij-orokbefogadas-salatatorveny-koltsegvetes-megalapozo","timestamp":"2025. május. 14. 11:48","title":"A nyugdíj és az örökbefogadás szabályaihoz is hozzányúl a kormány egy salátatörvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","shortLead":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","id":"20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba.jpg","index":0,"item":"b2d74c34-064c-4fab-87a5-8c8ea4870030","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","timestamp":"2025. május. 13. 17:47","title":"Börtönbe küldik a hódmezővásárhelyi Fidesz-iroda ablakait betörő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán arcképével kampányol.","shortLead":"Reagált a román párt egyik vezető politikusa, miután kiderült, hogy a magyargyűlöletéről ismert elnökjelölt Orbán...","id":"20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"2d8bf93b-c589-4ac4-bb83-e6859305d76c","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_RMDSZ-Simion-Orban-roman-elnokvalasztas-Romania-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 11:32","title":"Az RMDSZ az orbános szórólapokról: „Itt mindenki hülyének néz minket, erdélyi magyarokat?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország stabilizálása jegyében az USA feloldja a szankciókat, és üzletet készít elő. Az öböl-menti országok örülnek, Izrael ellenkezik.","shortLead":"Az amerikai elnök a szaúdi fővárosban találkozott a szír delegációval. A kapcsolatok normalizálása és az ország...","id":"20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e55827-9960-4f41-85dc-7f85c49a345d.jpg","index":0,"item":"35f731bf-6792-4155-8ab4-807bff06be69","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-bekul-Sziriaval-az-USA-visszavonja-a-szankciokat","timestamp":"2025. május. 14. 15:27","title":"Trump békül Szíriával, az USA visszavonja a szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mert sok lezárás lesz a verseny miatt.","id":"20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58783ca9-946a-4af5-8b80-73ee05238839.jpg","index":0,"item":"176fdbc6-488b-485c-b342-1dbadf63c8a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Indul-Tour-de-Hongrie-utvonal-Budapest","timestamp":"2025. május. 14. 07:48","title":"Indul az idén 100 éves Tour de Hongrie – ezen az útvonalon mennek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]