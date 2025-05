Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már fejlesztés alatt áll az OpenAI egyik óriási adatközpontja az Egyesült Államokban, de Abu-Dhabiban erre is rálicitálhat a cég – egy csaknem négyszer ekkorával.","shortLead":"Már fejlesztés alatt áll az OpenAI egyik óriási adatközpontja az Egyesült Államokban, de Abu-Dhabiban erre is...","id":"20250519_openai-stargate-adatkozpont-kampusz-abu-dhabi-5-gigawatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"96d5ddc9-2fef-4f28-9a37-f582904eecfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_openai-stargate-adatkozpont-kampusz-abu-dhabi-5-gigawatt","timestamp":"2025. május. 19. 12:03","title":"Nagyobb lenne az OpenAI új adatközpontja, mint Monaco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző Start menü, ami végül nem nyerte el a cég és a tesztelők tetszését.","shortLead":"Szokatlan húzás a Microsofttól: megmutatták, mi az, ami már biztosan nem jelenik meg a Windowsban. Fotókon öt különböző...","id":"20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"53233185-d9cb-4683-97e0-c38b8933af39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_microsoft-windows-11-start-menu-elvetett-koncepciok","timestamp":"2025. május. 17. 20:03","title":"Kitálalt a Microsoft: 5 Start menü, ami végül Stop menü lett a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43508b91-e22f-4569-8b9f-4b3960e7865d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mihajlo Podoljak szerint Putyin csak „színlelt”, hogy csökkentse a ránehezedő nyomást.","shortLead":"Mihajlo Podoljak szerint Putyin csak „színlelt”, hogy csökkentse a ránehezedő nyomást.","id":"20250519_ukrajna-oroszorszag-haboru-mihajlo-podoljak-volodimir-zelenszkij-tanacsado-isztambuli-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43508b91-e22f-4569-8b9f-4b3960e7865d.jpg","index":0,"item":"9963c6a8-365a-45b4-af3e-32be433c3400","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_ukrajna-oroszorszag-haboru-mihajlo-podoljak-volodimir-zelenszkij-tanacsado-isztambuli-targyalasok","timestamp":"2025. május. 19. 12:56","title":"Zelenszkij tanácsadója: Isztambul bebizonyította, hogy Moszkva háborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája arra, hogy mind ízben, mind állagban leutánozzák a tenger gyümölcseinek egyik fontos képviselőjét, a tintahalkarikát.","shortLead":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája...","id":"20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7.jpg","index":0,"item":"6ff000b2-5bdd-4ef5-bae0-dd0632e5934e","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","timestamp":"2025. május. 18. 15:45","title":"Sikerült a tintahalkarika-nyomtatás, ízre és állagra is tökéletesnek mondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A szombat este kiadott kormányrendeletek szerint megszűntek a korlátozások okai.","shortLead":"A szombat este kiadott kormányrendeletek szerint megszűntek a korlátozások okai.","id":"20250518_szaj-es-koromfajas-importtilalom-visszavonas-Gerecse-tura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"faffabe6-4cb3-44bd-ad75-8a4237dacde2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_szaj-es-koromfajas-importtilalom-visszavonas-Gerecse-tura","timestamp":"2025. május. 18. 08:53","title":"Visszavonták a száj- és körömfájás miatt elrendelt importtilalmat, megtarthatják a Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a584c2d-8374-480f-ad63-37fabe540fa5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Intenzív osztályon ápolják, de úgy tűnik, nincs életveszélyben.","shortLead":"Intenzív osztályon ápolják, de úgy tűnik, nincs életveszélyben.","id":"20250518_Lucio-robbanas-egesi-serulesek-brazil-focista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584c2d-8374-480f-ad63-37fabe540fa5.jpg","index":0,"item":"636d3e85-0d38-4e7d-8413-3ebbbdeba42a","keywords":null,"link":"/sport/20250518_Lucio-robbanas-egesi-serulesek-brazil-focista","timestamp":"2025. május. 18. 15:51","title":"Testének közel ötödén megégett a világbajnok focista egy robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat – ma pedig már az elit tagjai közül kerülnek ki a legbuzgóbb terjesztők. Miért lesz valaki a tévhitek megszállottja, és hogyan ismerhetjük fel magunkban is a megingathatatlan téveszmék jeleit? Hogyan segíthetünk konteóhívő ismerősünkön, valóban az észérvek jelentik itt a leghatékonyabb fegyvert? Dan Ariely izraeli-amerikai kutató kötete és Krekó Péter szociológus válaszolja meg a kérdéseket.","shortLead":"Az összeesküvés-elméletek egyidősek az emberiséggel, a Covid azonban korábban nem látott szintre emelte a konteókat –...","id":"20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c13f632-f438-4c33-88fd-f0d67649dadb.jpg","index":0,"item":"75665fe0-3653-42db-bc2a-0f98fbeba586","keywords":null,"link":"/360/20250518_tevhitek-osszeeskuves-elmeletek-alhirek-dezinformacio-dan-ariely-kreko-peter","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ördögnek kiáltották ki és halálosan megfenyegették a konteóhívők – megtanult együttérezni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","shortLead":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","id":"20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2.jpg","index":0,"item":"daf6d441-0fc4-48ca-9fbc-ceb44778e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","timestamp":"2025. május. 18. 09:37","title":"Videón, ahogy a Brooklyn hídnak ütközik a mexikói haditengerészet hajója – két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]