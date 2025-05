Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 18. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel találtak rá a rendőrök, várják a szemtanúk jelentkezését.","id":"20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"5e70413e-4797-490f-96ec-cd839431abee","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_skocia-tengerpart-verekedes-halaleset","timestamp":"2025. május. 18. 15:44","title":"Sokan videózhattak, miközben agyonvertek egy 16 éves fiút egy skót tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f83ac2-d88f-4297-a2d7-4b03ebf9d931","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Javában zajlik a cannes-i filmfesztivál, itt mutatták be 30 éve a mára klasszikussá vált Közönséges bűnözőket. Chazz Palminterivel, a film szereplőjével a forgatásról és a koporsóban fekvés nehézségeiről beszélgettünk, de szóba került egy gyilkosság is, amit 9 évesen látott. ","shortLead":"Javában zajlik a cannes-i filmfesztivál, itt mutatták be 30 éve a mára klasszikussá vált Közönséges bűnözőket. Chazz...","id":"20250517_Chazz-Palminteri-interju-Kozonseges-bunozok-30-eves-Bronxi-mese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f83ac2-d88f-4297-a2d7-4b03ebf9d931.jpg","index":0,"item":"bb25b36d-45ed-406d-876e-0d047d072837","keywords":null,"link":"/360/20250517_Chazz-Palminteri-interju-Kozonseges-bunozok-30-eves-Bronxi-mese","timestamp":"2025. május. 17. 18:00","title":"„Nem köptem be a gyilkost” – Chazz Palminteri a Közönséges bűnözőkről, a Bronxi meséről és egy gyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket is, ha bármilyen támogatást elfogadnak külföldről. A javaslat ellen civilek szerveztek tüntetést vasárnapra a Kossuth térre, ahonnan Martini Noémi és Földes András jelentkezik. ","shortLead":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket...","id":"20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa.jpg","index":0,"item":"805e04fd-4eb7-4a93-8178-3116044d97db","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 17:37","title":"Megtelt a Kossuth tér - videós közvetítés az üldözési törvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből ugyancsak általa létrehozott Pallas Athéné Alapítvány a túlélésért küzd.","shortLead":"Távozása előtt egy új, rejtélyes alapítvány indításán tüsténkedett Matolcsy György, miközben a temérdek közpénzből...","id":"20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61d507ef-2a4f-4492-98f5-ddb7c56f1efc.jpg","index":0,"item":"c4aeadc6-17a8-438b-bf4e-87c82ce3b7ca","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-mnb-alapitvany-matolcsy-uri-mulatsag","timestamp":"2025. május. 19. 06:30","title":"Matolcsy új alapítványa egyelőre rejtély, de az ügy hullámai elérhetik Mészáros MBH-ját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","shortLead":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","id":"20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"bb11a83e-0c52-4c95-8f96-f4e866d51598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","timestamp":"2025. május. 19. 07:21","title":"Folytatódik a konnektoros autók előretörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de8fe03-6a5c-4fd3-9aab-f7e000d855c7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ötvennyolc alkalommal öltötte magára a címeres mezt, most pedig búcsúzik.","shortLead":"Ötvennyolc alkalommal öltötte magára a címeres mezt, most pedig búcsúzik.","id":"20250519_Gulacsi-Peter-vegleg-lemondta-a-valogatottsagot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de8fe03-6a5c-4fd3-9aab-f7e000d855c7.jpg","index":0,"item":"6f6b5c18-6a07-4f85-891d-4ee2b66fbcaf","keywords":null,"link":"/sport/20250519_Gulacsi-Peter-vegleg-lemondta-a-valogatottsagot-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 12:01","title":"Gulácsi végleg lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]