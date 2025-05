Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f135f1e5-0a89-43b7-b7d0-381b9e297cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként indul a 2026-os országgyűlési választáson Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókerületében a Momentum korábbi szegedi elnöke, Halász Noémi. Szerinte csak egy kihívója lehet a kormánypártnak, ezért az elkövetkező egy év arról szól, hogy megtalálják a legerősebb jelöltet. Földtudományi kutatóként szerinte ő tudná legjobban képviselni a térséget.","shortLead":"Függetlenként indul a 2026-os országgyűlési választáson Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókerületében a Momentum...","id":"20250519_Fuggetlenkent-indul-a-Momentum-volt-szegedi-elnoke-a-2026-os-valasztason","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f135f1e5-0a89-43b7-b7d0-381b9e297cf0.jpg","index":0,"item":"6e8545a3-9c4a-467d-9489-bdaf9047f9bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Fuggetlenkent-indul-a-Momentum-volt-szegedi-elnoke-a-2026-os-valasztason","timestamp":"2025. május. 19. 11:08","title":"Függetlenként indul a Momentum volt szegedi elnöke a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült megörökíteniük, miként viselkedik az agy egy aha!-pillanatban.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült megörökíteniük, miként viselkedik az agy egy aha!-pillanatban.","id":"20250519_agykutatas-aha-pillanat-felismeres-agy-mukodese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b671c9-1a89-4282-a6dc-f775f1ac116f.jpg","index":0,"item":"bc4e9ed7-caba-4054-a439-0fb085eddbc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_agykutatas-aha-pillanat-felismeres-agy-mukodese","timestamp":"2025. május. 19. 11:03","title":"Ez történik az agyában, amikor hirtelen rájön valamire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc8b8b5-b1b5-4137-96a6-94324fbf2cb7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia lehet gazdasági nehézségek ellenszere a topvezetők szerint – ez derül ki az IBM Institute for Business Value legfrissebb globális felméréséből, amely során 33 ország több mint kétezer cégvezetőjét kérdezték meg. A kutatás szerint az instabil gazdasági környezet ellenére a CEO-k 85 százaléka már a következő két évben megtérülést vár az MI-beruházásaitól, ugyanakkor az eredményekhez alapvető szemléletváltásra van szükség a vállalati működésben. A vállalati felsővezetők többsége a versenyelőny érdekében kockáztatni is kész az MI-fejlesztések terén.","shortLead":"A mesterséges intelligencia lehet gazdasági nehézségek ellenszere a topvezetők szerint – ez derül ki az IBM Institute...","id":"20250519_mesterseges-intelligencia-ceo-kutatas-ibm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc8b8b5-b1b5-4137-96a6-94324fbf2cb7.jpg","index":0,"item":"8b7b205d-1c2e-4c8f-9c97-82f1d291d3a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_mesterseges-intelligencia-ceo-kutatas-ibm","timestamp":"2025. május. 19. 05:00","title":"2000 CEO válaszolt: ez lehet az ellenszer a gazdaság problémáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket is, ha bármilyen támogatást elfogadnak külföldről. A javaslat ellen civilek szerveztek tüntetést vasárnapra a Kossuth térre, ahonnan Martini Noémi és Földes András jelentkezik. ","shortLead":"Halász János kormánypárti képviselő friss törvényjavaslata kicsinálná a független médiát, ahogy a civil szervezeteket...","id":"20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e5bf3b1-14bc-4f14-aa9b-20fcb9e7ecaa.jpg","index":0,"item":"805e04fd-4eb7-4a93-8178-3116044d97db","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_tuntetes-kossuth-ter-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 17:37","title":"Megtelt a Kossuth tér - videós közvetítés az üldözési törvény elleni tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","shortLead":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","id":"20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"bb11a83e-0c52-4c95-8f96-f4e866d51598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","timestamp":"2025. május. 19. 07:21","title":"Folytatódik a konnektoros autók előretörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","shortLead":"A Tesla Model S 100D Performance Shootingbrake egyediségét alaposan meg kell fizetni.","id":"20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a00a3535-3433-40ad-9b81-8ead75959e43.jpg","index":0,"item":"3ee23cfa-b434-4f08-839d-c8d855ccbac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szuperdraga-porteka-ez-a-tesla-model-s-sportkombi","timestamp":"2025. május. 19. 06:41","title":"Szuperdrága portéka ez a Tesla sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter a dráguló gyógyszerek miatt egyeztetett.","id":"20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"3a85ac1d-0030-407b-ae66-5387d36f2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Nagy-Marton-gyogyszerek-patikak-arresstop-teaser-MAGYOSZ","timestamp":"2025. május. 19. 14:42","title":"Nagy Márton posztja alapján nagyon úgy néz ki, hogy a patikákba is beszökhet az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet kötött. A világgazdaság és a globális kereskedelem viszont még szenvedni fogja a Washington keltette bizonytalanságot.","shortLead":"Győzni látszik a józanság a Donald Trump által kirobbantott vámháborúban, miután hétfőn az USA és Kína tűzszünetet...","id":"20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9983bf-192a-4923-bc31-3927c558c15c.jpg","index":0,"item":"28815571-da7d-47a1-bb67-aa23a7d9086c","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-vamhaboru-kina-usa-nagy-britannia-eu","timestamp":"2025. május. 18. 16:00","title":"Diplomáciai bravúr: Soros György volt igazgatója intézte el, hogy ne torkolljon tragédiába a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]