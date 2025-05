Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert. Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig azzal vádolta a volt vezérkarfőnököt, hogy ünneprontó bejegyzésében olyasmit támad, aminek megvalósításában aktívan részt vett.","shortLead":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert...","id":"20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e.jpg","index":0,"item":"6693edb6-e9c9-4510-bf8c-eacf465c9d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","timestamp":"2025. május. 21. 17:35","title":"A „kaszinókat üzemeltető üzletember” és a „bosszúvágyó karrierista” – egymásnak üzengetett Ruszin-Szendi és Szalay-Bobrovniczky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8993b-8da9-425f-9930-0020ce784fd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendőrnek erre is van joga, de mérlegelnie kell a helyzetet. ","shortLead":"A rendőrnek erre is van joga, de mérlegelnie kell a helyzetet. ","id":"20250521_Meg-a-szirenazo-mentot-is-megallitottak-a-turk-delegacio-miatt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84f8993b-8da9-425f-9930-0020ce784fd7.jpg","index":0,"item":"4c5afae9-7824-4398-892a-5e5989801def","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Meg-a-szirenazo-mentot-is-megallitottak-a-turk-delegacio-miatt-video","timestamp":"2025. május. 21. 14:58","title":"Még a szirénázó mentőt is megállították a türk delegáció miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","shortLead":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","id":"20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117.jpg","index":0,"item":"6d50fdca-79be-4850-9e21-9032349551b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Többször egyeztettek a rendőrséggel a nőjogi szervezetek a japán édesanya tragikus halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Berlin eddig pragmatikus okokból nézte el Orbán Viktor sajátos politikáját, mostantól ugyanilyen okból fognak vele komolyan foglalkozni. Hogyan válik ellenféllé a magyar és a német kormány, miután évtizedekig harmonikus volt a két ország kapcsolata? – erről beszéltek szakértők a Goethe Intézetben.","shortLead":"Berlin eddig pragmatikus okokból nézte el Orbán Viktor sajátos politikáját, mostantól ugyanilyen okból fognak vele...","id":"20250520_nemet-magyar-kapcsolatok-merz-orban-ukran-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4a3f7-1662-4033-baef-52f62acbe12e.jpg","index":0,"item":"88d4af06-59d9-4cab-82e8-4263ab644799","keywords":null,"link":"/360/20250520_nemet-magyar-kapcsolatok-merz-orban-ukran-kemugy","timestamp":"2025. május. 20. 14:30","title":"Meddig nézi tétlenül Orbán Viktor ámokfutását Merz Németországa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak 23 napot kell a szombathelyi börtönben töltenie, amiért nem fizetett be egy 150 ezres bírságot, amit azért kapott, mert megpróbálta trombitaszóval megzavarni Hszi Csin-ping kínai elnök budapesti látogatását tavaly májusban. Elmondása szerint éhségsztrájkra készül a rácsok mögött.","shortLead":"Szabó Bálintnak 23 napot kell a szombathelyi börtönben töltenie, amiért nem fizetett be egy 150 ezres bírságot, amit...","id":"20250520_szabo-balint-trombita-borton-hszi-csin-ping-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"5f8b7992-8869-4d34-bfb1-c841881cc32c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_szabo-balint-trombita-borton-hszi-csin-ping-erdogan","timestamp":"2025. május. 20. 11:40","title":"„Önként és trombitaszóra” börtönbe vonul Szabó Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás négyzetméteréért átlagosan 1,68 millió forintot kell már kicsengetni.","shortLead":"Nagy a kereslet, szűk a kínálat, drágulnak a lakások, amihez egyre nagyobb hitelt kell felvenni. Egy budapesti új lakás...","id":"20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/885cdb15-9334-45ab-8007-472a8e130619.jpg","index":0,"item":"6824fa72-219c-4d0d-90ad-b94f5ed262da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_ingatlan-mnb-lakaspiaci-jelentes-dragulo-lakasok-novekvo-hitelosszegek","timestamp":"2025. május. 21. 13:18","title":"1,68 millió forint négyzetméterenként – hirdetési ár felett vittek el majdnem minden ötödik ingatlant Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszont a bizonyítékokat nem hozhatják nyilvánosságra.","shortLead":"Viszont a bizonyítékokat nem hozhatják nyilvánosságra.","id":"20250520_Rendorseg-intezkedes-serulesek-Szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"3f170dce-ad36-4239-b598-8cbe67680878","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Rendorseg-intezkedes-serulesek-Szeged","timestamp":"2025. május. 20. 12:38","title":"A rendőrség kitart amellett, hogy jogszerűen intézkedtek a később sérüléseibe belehaló férfival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c0d4f-3150-486a-84ca-fcc3bb4cd7c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes nem jött zavarba.","shortLead":"Az énekes nem jött zavarba.","id":"20250520_Koncert-kozben-kapcsolodott-ki-Katy-Perry-melltartoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26c0d4f-3150-486a-84ca-fcc3bb4cd7c6.jpg","index":0,"item":"33d2552e-047a-4577-9347-5cb990623975","keywords":null,"link":"/elet/20250520_Koncert-kozben-kapcsolodott-ki-Katy-Perry-melltartoja","timestamp":"2025. május. 20. 11:04","title":"Koncert közben kapcsolódott ki Katy Perry melltartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]