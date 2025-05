Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"031d5d4e-4ea7-4314-ab92-5c98825d0e49","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Apró elektromos impulzusokkal stimulálják a lábat a Dubajban fejlesztett új magassarkú cipők, melyek rengeteg nő mindennapos problémájára kínálhatnak gyógyírt. Csak tudják megfizetni.","shortLead":"Apró elektromos impulzusokkal stimulálják a lábat a Dubajban fejlesztett új magassarkú cipők, melyek rengeteg nő...","id":"20250523_yush-cipo-nehezlaberzet-visszer-ellen-neuromuszkularis-stimulacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031d5d4e-4ea7-4314-ab92-5c98825d0e49.jpg","index":0,"item":"0da6aa4b-84b5-45a9-a920-1a5b17789b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_yush-cipo-nehezlaberzet-visszer-ellen-neuromuszkularis-stimulacio-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 06:03","title":"100-ból 85 nőt visznek fájdalomba a magassarkú cipők – Berlinben járva találtunk erre egy új megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f338d4-5af6-4568-8c1f-5cd57e6a9440","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa számára is fontosak az erdélyi magyarok és a moldáviai románok. Lapszemle.","shortLead":"Európa számára is fontosak az erdélyi magyarok és a moldáviai románok. Lapszemle.","id":"20250524_Orban-azt-hitte-az-erdelyiek-mindent-bevesznek-de-mellefogott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f338d4-5af6-4568-8c1f-5cd57e6a9440.jpg","index":0,"item":"991fc00c-25e3-435d-bf90-263aba3e00a3","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-azt-hitte-az-erdelyiek-mindent-bevesznek-de-mellefogott","timestamp":"2025. május. 24. 08:39","title":"Orbán azt hitte, az erdélyiek mindent bevesznek, de melléfogott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatás már elkezdődött, Somos Renátát Borbély Alexandra alakítja. ","shortLead":"A forgatás már elkezdődött, Somos Renátát Borbély Alexandra alakítja. ","id":"20250523_Borbely-Alexandra-valtja-Gaspar-Katat-a-Renitens-kovetkezo-evadaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d.jpg","index":0,"item":"0b40b6d8-a7dc-4c0b-9704-3522fa302b06","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Borbely-Alexandra-valtja-Gaspar-Katat-a-Renitens-kovetkezo-evadaban","timestamp":"2025. május. 23. 17:12","title":"A harmadik évadban már nem Gáspár Kata lesz A renitens főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is megosztotta véleményét a héten megjelent gazdaglistáról, amelyen előkelő helyen szerepelnek a NER oligarchái.","shortLead":"A főpolgármester is megosztotta véleményét a héten megjelent gazdaglistáról, amelyen előkelő helyen szerepelnek a NER...","id":"20250523_Karacsony-Gergely-Tborcz-Istvan-Meszaros-Lorinc-gazdaglista-NER-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"9fef8f50-6b69-413f-a40e-0e4a797e9692","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Karacsony-Gergely-Tborcz-Istvan-Meszaros-Lorinc-gazdaglista-NER-Budapest","timestamp":"2025. május. 23. 11:52","title":"Karácsony Gergely: Vagy a Fidesz oligarchái járnak jól, vagy a buszok és villamosok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét egy olyan épületet mutatunk be, amelyet a Nyitott Házak hétvégéjén bárki meglátogathat.","shortLead":"A nyugalmat árasztó fák mellett különleges történelmi örökséggel is büszkélkedhet egy ház a Gönczy Pál utcában. Ismét...","id":"20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ce90bff-dab1-4353-95d5-dfb8a598f30f.jpg","index":0,"item":"8e990ee8-66dc-448f-a5f1-3dd630f2e5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250523_kalvin-ter-belso-kert-gonczy-pal-utca-csonka-pal-budapest100","timestamp":"2025. május. 23. 08:29","title":"Lenyűgöző belső kertet rejt a Kálvin tér melletti ház, ahol egykor Csonka János műhelye működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ed11b0-b018-412e-9493-249a17d11afe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros VII. kerületében ütöttek rajta a rendőrök a kristállyal kereskedő férfiakra.","shortLead":"A főváros VII. kerületében ütöttek rajta a rendőrök a kristállyal kereskedő férfiakra.","id":"20250523_Ratortek-a-zsaruk-az-ajtot-a-drogdilerekre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ed11b0-b018-412e-9493-249a17d11afe.jpg","index":0,"item":"0cc4d60b-5395-4f5b-8e44-36fe4594b606","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Ratortek-a-zsaruk-az-ajtot-a-drogdilerekre","timestamp":"2025. május. 23. 10:10","title":"Rátörték a zsaruk az ajtót a drogdílerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c501d686-e619-45df-8741-a041d588518c.jpg","index":0,"item":"5552fcea-9c6f-40a3-94bc-d95ba9cd9bad","keywords":null,"link":"/eurologus/20250524_neurologus-podcast-mit-latunk-itthon-ukrajnabol-kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 24. 09:45","title":"NEUrologus Podcast: Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","shortLead":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","id":"20250524_otos-lotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"55f8835c-26e9-4405-bdb2-3c4458fceeb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_otos-lotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. május. 24. 21:48","title":"Ezt az öt számot kellett volna beikszelni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]