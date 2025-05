Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza a lefokozott rendőrt őrsparancsnoki pozíciójába.","shortLead":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza...","id":"20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f.jpg","index":0,"item":"34586981-4f41-416d-bebc-bb9a7c1d4340","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","timestamp":"2025. május. 25. 20:42","title":"Helyiek tüntettek Szentendrén a lefokozott rendőrért, aki előállította a Magyar Péter rendezvényét megzavaró megafonos segédlelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról. Olvasson itt egy ízelítőt az interjúból.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"a1ab44fa-f519-4648-9624-34a00ae0fcd1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","shortLead":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","id":"20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"082ab794-78d2-409d-93c2-8a0adaffd8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","timestamp":"2025. május. 25. 21:15","title":"Energetikai szakértő: Ha lenne politikai akarat, két év alatt le lehetne cserélni az orosz energiahordozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Harvard legázolásában visszaköszön az orbáni minta, Kína viszont alighanem nem tud hová lenni örömében, hiszen legfőbb ellenfele saját magát bénítja meg. Közben senki nem hisz már a békemegállapodásban, ám akárhogy is próbálja Trump eltolni magától, Ukrajna az ő háborúja, amit Putyinnak esze ágában sincs abbahagyni, és még csak most kezdi igazán önteni bele a pénzt. De nagy bajok vannak Izraelben és Franciaországban is. Nemzetközi lapszemle. ","shortLead":"A Harvard legázolásában visszaköszön az orbáni minta, Kína viszont alighanem nem tud hová lenni örömében, hiszen...","id":"20250524_Orban-es-a-tobbi-jobboldali-populista-teljesen-felreetette-Trump-szandekait-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53.jpg","index":0,"item":"044fda5c-6a23-4a4f-aae4-2c6f44d4e023","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-es-a-tobbi-jobboldali-populista-teljesen-felreetette-Trump-szandekait-lapszemle","timestamp":"2025. május. 24. 15:04","title":"Orbán és a többi jobboldali populista teljesen félreértette Trumpot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","shortLead":"Legalább 14-en megsérültek az orosz támadásban.","id":"20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6320254d-dc2d-48c4-816a-fb82b0b77deb.jpg","index":0,"item":"d5e3dbe2-1f41-424f-94b5-63ea12756001","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_Orosz-drontamadas-Kijev-ellen-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 13:58","title":"Az eddigi egyik legnagyobb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple sokat pletykált hajtható iPadje (MacBookja?) lenne.","shortLead":"Beelőzött a Huawei, mondhatnánk, ugyanis egy olyan összehajtható géppel rukkolt ki, amelyik olyan, mint ha az Apple...","id":"20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c57d04f8-8d14-4a0a-a96c-323856a106a0.jpg","index":0,"item":"80f1e396-fe9f-4fb8-b35e-d0641f572ff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250524_huawei-matebook-fold-ultimate-bemutato-osszehajthato-notebook","timestamp":"2025. május. 24. 16:03","title":"Egy elég különleges számítógéppel rukkolt ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","shortLead":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","id":"20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b.jpg","index":0,"item":"a425c630-9047-4f9d-a7c4-49d1c3bbeeb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","timestamp":"2025. május. 25. 15:41","title":"Tömeggyűléseket tartanak Varsóban az elnökválasztás második fordulója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","shortLead":"A rendező Dzsafar Panahit 2009-ben húsz évre eltiltotta a filmkészítéstől az iráni rezsim.","id":"20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5944bd75-3d3e-4b79-9ed4-ec846bb8d51b.jpg","index":0,"item":"5f0b60d7-b605-4742-b834-941088bfaea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-arany-palma-dzsafar-panahi-egy-egyszeru-baleset-film","timestamp":"2025. május. 24. 21:14","title":"Titokban forgatott, rezsimellenes iráni film kapta az Arany Pálmát Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]