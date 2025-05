Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c114677b-d11a-40f5-8ecc-6bc2f9ebf847","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német főváros Münchennel, Hamburggal és más városokkal közös pályázatot adott be 2036-ra, vannak tiltakozók is. ","shortLead":"A német főváros Münchennel, Hamburggal és más városokkal közös pályázatot adott be 2036-ra, vannak tiltakozók is. ","id":"20250527_Hitler-naci-olimpia-nemetorszag-nyari-jatekok-munchen-berlin-hamburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c114677b-d11a-40f5-8ecc-6bc2f9ebf847.jpg","index":0,"item":"ddf87a4e-34cf-4109-953e-d312d003185b","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Hitler-naci-olimpia-nemetorszag-nyari-jatekok-munchen-berlin-hamburg","timestamp":"2025. május. 27. 20:15","title":"Hitler után száz évvel olimpiarendezésre pályázik Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778b0260-d512-4259-809c-8089f97ead19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási veresége után Lengyelországba utazott a román választásokon elhasaló szélsőjobboldali politikus, hogy az ottani jobboldal jelöltje mellett kampányoljon.","shortLead":"Választási veresége után Lengyelországba utazott a román választásokon elhasaló szélsőjobboldali politikus...","id":"20250527_Simion-Orban-Viktor-Fidesz-Lengyelorszag-CPAC-valasztasok-Romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778b0260-d512-4259-809c-8089f97ead19.jpg","index":0,"item":"3236c53e-7a8f-4336-a872-eeb90d27cb0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Simion-Orban-Viktor-Fidesz-Lengyelorszag-CPAC-valasztasok-Romania","timestamp":"2025. május. 27. 15:01","title":"Simion attól tart, hogy Orbán Viktor el fogja veszíteni a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c740927e-3859-4495-9442-09921420539e","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Florian Wirtz szélsebes tempóban közelít Liverpool felé. A nagy kérdés csak az, hogy a 22 éves német támadó Szoboszlai mellé vagy a helyére érkezik?","shortLead":"Florian Wirtz szélsebes tempóban közelít Liverpool felé. A nagy kérdés csak az, hogy a 22 éves német támadó Szoboszlai...","id":"20250527_szoboszlai-dominik-florian-wirtz-liverpool-tamado-kozeppalyas-premier-league-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c740927e-3859-4495-9442-09921420539e.jpg","index":0,"item":"0a16f432-91c0-4cd4-8e63-02fbe34f9940","keywords":null,"link":"/sport/20250527_szoboszlai-dominik-florian-wirtz-liverpool-tamado-kozeppalyas-premier-league-arne-slot","timestamp":"2025. május. 27. 16:51","title":"Mi lesz Szoboszlai Dominik sorsa a Liverpoolnál, ha a nyakára hoznak egy 150 milliós német zsenit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt bevétel teljesülése is erősen kétséges, az idei pocsék gazdasági adatok nyomán a tavalyi bérmegállapodásban 2026-ra rögzített 13 százalékos minimálbér-emelés jelen állás szerint reálisan csak 10-11 százalék lehet.","shortLead":"Az államkassza a sok kedvezmény miatt jövőre már a potenciális jövedelemadó-bevétel 22 százalékáról mond le. A várt...","id":"20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"efc49715-d282-4f63-99df-5a343994e86b","keywords":null,"link":"/360/20250527_minimalber-emeles-2026-eluszott","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"A jövő évi minimálbér-emelés jelen állás szerint elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344a038a-7da4-435f-bb41-500dcfd75168","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A magyar jégkorong-válogatott történelmet írt a dán–svéd közös rendezésű világbajnokságon, története során először maradt bent az elitben. A siker egyik fő letéteményesével, Bálizs Bencével beszélgettünk arról, milyen volt belülről a világbajnokság, miért keserédes számára ez a siker, és mi kell ahhoz, hogy tovább fejlődjön a magyar válogatott. Azt is elárulta, miért döntött úgy, hogy hazaigazol a Fradiba, annak ellenére is, hogy családjával már megtervezte a jövőt Norvégiában.","shortLead":"A magyar jégkorong-válogatott történelmet írt a dán–svéd közös rendezésű világbajnokságon, története során először...","id":"20250527_magyar-jegkorong-valogatott-balizs-bence-interju-a-csoportos-vilagbajnoksag-kapus-bennmaradas-tortenelmi-siker-ferencvaros-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/344a038a-7da4-435f-bb41-500dcfd75168.jpg","index":0,"item":"96083d20-80ac-48df-a5d9-738e4aea890f","keywords":null,"link":"/sport/20250527_magyar-jegkorong-valogatott-balizs-bence-interju-a-csoportos-vilagbajnoksag-kapus-bennmaradas-tortenelmi-siker-ferencvaros-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 18:27","title":"Bálizs Bence: Nem szeretem a „magyar matekot”! A halálom, amikor mások eredményeiben reménykedünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok történetét feltáró könyv, ahol meg ne említenék. Ügyével kapcsolatban mégis több a kérdés, mint a megnyugtató válasz. Nem tudjuk, hány áldozata volt, ahogyan teljes bizonyossággal azt sem, hogy mi lett vele. Ráadásul az eltűnt személyek előkerítésének frontján a századfordulós magyar rendőrség sem muzsikált túl jól, sőt még egy olyan hibát is elkövettek, amit, ha nem követnek el, Kiss Béla története az első gyilkossága után véget érhetett volna.","shortLead":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok...","id":"20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee.jpg","index":0,"item":"78be1f07-7116-447c-a5e4-5eb591fd0106","keywords":null,"link":"/360/20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","timestamp":"2025. május. 27. 20:17","title":"Kiss Béla, a magyar Kékszakáll, aki bádoghordókban tárolta az áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány adóssága fejében elzálogosította a területet. Az ügyben a rendőrség is nyomoz.","shortLead":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány...","id":"20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6.jpg","index":0,"item":"dcbf5ece-667a-42c4-895c-e5616a2a816f","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","timestamp":"2025. május. 28. 09:30","title":"Százmilliárdos gyanús adósság, különös tulajdonosi viszonyok, nyomozás „a kis Matolcsy nyugdíjasházának” környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ec3260-3b80-4675-83f9-753ebef99222","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak át kell állítani néhány kapcsolót a gondolkodásunkban, és csodákra lehetünk képesek.","shortLead":"Csak át kell állítani néhány kapcsolót a gondolkodásunkban, és csodákra lehetünk képesek.","id":"20250527_sportpszichologus-tanacsok-szokasok-tervezes-idobeosztas-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ec3260-3b80-4675-83f9-753ebef99222.jpg","index":0,"item":"94484f4d-e674-480e-b31e-04ac48836bfb","keywords":null,"link":"/elet/20250527_sportpszichologus-tanacsok-szokasok-tervezes-idobeosztas-feladatok","timestamp":"2025. május. 27. 05:01","title":"Sportpszichológusok tanácsai: így lehetünk sikeresebbek a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]