Az egy évvel korábbi 4,3-ról 4,7 milliárd forintra növelte a Penny Market a nyereségét – áll a cég most leadott, 2024-ről szóló éves beszámolójában.

Az üzletlánc 487-ről 518 milliárd forintosra növelte a belföldi eladásaiból beérkező árbevételét. Többet kellett fizetnie a beszállítók számára is, de ez a tétel csupán 364-ről 387 millió forintra nőtt. Úgyhogy az is belefért a profit növelésébe, hogy a dolgozók béreire és az ehhez kapcsolódó járulékokra 35 helyett már 38,3 milliárd forintot költöttek.

Az alkalmazottak létszámát is növelni tudták: az egy évvel korábbi 4798 helyett ezúttal 4865-en dolgoztak a Pennynél.

Penny Market bolt a József körúton Fülöp Máté

A Penny Market német anyacége úgy döntött, hogy osztalékot nem vesz ki a magyarországi nyereségből, az egész profitot bent hagyta az eredménytartalékban.

A nagyobb üzletláncok közül az Auchan adta le az elmúlt órákban a beszámolóját, az ottani 6,89 milliárd forint nyereség jókora növekedést jelent, de ott fontos részlet az is, hogy az árbevétel közben még csökkent is. Az Aldi 27 milliárdos veszteségről számolt be. A Spar a május 31-i határidő előtti utolsó órákra hagyja a beszámoló közzétételét, a Lidl és a Tesco pedig nem január-decemberi üzleti évvel számol, úgyhogy nekik nem most kell leadniuk az adataikat.