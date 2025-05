Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b56e612-a064-4b7b-83b6-52520d4c7982","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Mozikban régi kedvencünk 12. filmje, A föníciai séma, amely pont akkora köldöknézés, mint régi kedvencünk 11. és 10. filmje. Persze köldök és köldök között is van különbség. Wes Anderson köldöke ide vagy oda, kritikusunk elérkezettnek látta az időt a szakításra. ","shortLead":"Mozikban régi kedvencünk 12. filmje, A föníciai séma, amely pont akkora köldöknézés, mint régi kedvencünk 11. és 10...","id":"20250529_wes-andersontol-foniciai-sema-film-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b56e612-a064-4b7b-83b6-52520d4c7982.jpg","index":0,"item":"56594a8c-e28d-4eb5-98c6-b1cf30f8c6d6","keywords":null,"link":"/elet/20250529_wes-andersontol-foniciai-sema-film-kritika","timestamp":"2025. május. 29. 15:01","title":"Búcsúzunk kedves barátunktól, Wes Andersontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki egy friss tesztből. ","shortLead":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki...","id":"20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"6f89727d-0aee-4049-b85f-b233c06f4bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","timestamp":"2025. május. 30. 11:03","title":"Megszorongatja a ChatGPT-t a DeepSeek frissített MI-je, de a cenzúra terén is szintet lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás csökkentésére. Természetesen bárminemű érzékeny adat említése nélkül.","shortLead":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás...","id":"20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"c530c9ba-4bfd-465f-b345-545068e38d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","timestamp":"2025. május. 28. 17:57","title":"A Pentagon munkavállalóinak ma kell utoljára jelenteniük Musknak, hogy mit értek el előző héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ac2892-1dd6-45b5-8ed3-9c86534cee9b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"272 milliárd forintra nőtt a Duna Aszfalt bevétele, a nyereségét is növelni tudta.","shortLead":"272 milliárd forintra nőtt a Duna Aszfalt bevétele, a nyereségét is növelni tudta.","id":"20250530_szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4ac2892-1dd6-45b5-8ed3-9c86534cee9b.jpg","index":0,"item":"094ff501-aabc-4fc1-ac5b-768f73f14e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szijj-laszlo-duna-aszfalt-nyereseg-osztalek","timestamp":"2025. május. 30. 17:12","title":"Remekül él Szíjj László az állami útépítésekből, 5 milliárdos osztalék lett a jutalma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta az állam.","shortLead":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta...","id":"20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"bb5893ff-4b59-42f3-bc8c-83ddb0230998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","timestamp":"2025. május. 29. 17:59","title":"Egyre nagyobb a feszültség Parajdon, a felelőst keresik a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik hozzáférnek az eszközünkhöz, az rajtunk is múlik. Vannak ugyanis olyan PIN-kódok, amelyeket érdemes elkerülni.","shortLead":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","shortLead":"Riasztó adat ugyanakkor régiós szinten, hogy minden tizedik ember azt mondta: még egy kisebb javításra sincs pénze.","id":"20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d5fceb-1e90-4780-a517-8759f4f350bb.jpg","index":0,"item":"0c598203-326c-447e-a65c-2f02bf95b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Nem-gondoljak-oregnek-tizeneves-autoikat-a-magyarok","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Nem tartják öregnek tizenéves autóikat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket eddig csak a cég saját telefonjain lehetett elérni.","shortLead":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket...","id":"20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b.jpg","index":0,"item":"602c7e7b-bfe5-4111-b1b4-a53e8319a2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","timestamp":"2025. május. 29. 14:03","title":"Exkluzív funkciókat kap a Google Fotók, könnyebben szerkesztheti a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]