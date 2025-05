Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84ced6e7-fae8-4d10-b681-fbb3b1ae3b78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teteje és szélvédője sincs a látványos vonalvezetésű benzinpusztító újdonságnak.","shortLead":"Teteje és szélvédője sincs a látványos vonalvezetésű benzinpusztító újdonságnak.","id":"20250530_a-legendas-stirling-mossnak-allit-emleket-a-legujabb-V12-es-sportauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84ced6e7-fae8-4d10-b681-fbb3b1ae3b78.jpg","index":0,"item":"43cc34f5-9809-43b8-8346-90503d692569","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-legendas-stirling-mossnak-allit-emleket-a-legujabb-V12-es-sportauto","timestamp":"2025. május. 30. 07:21","title":"A legendás Stirling Mossnak állít emléket a legújabb V12-es sportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b711e29a-e874-4e8b-898b-4c1a4307b8e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem feltétlen csak ezen lista alapján érdemes autót választani, de szempontként érdekes lehet.","shortLead":"Nem feltétlen csak ezen lista alapján érdemes autót választani, de szempontként érdekes lehet.","id":"20250530_Ezek-a-legjobb-es-legrosszabb-ar-ertek-aranyu-villanyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b711e29a-e874-4e8b-898b-4c1a4307b8e6.jpg","index":0,"item":"c55a77b8-6f41-498d-bf55-e22ac9533868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Ezek-a-legjobb-es-legrosszabb-ar-ertek-aranyu-villanyautok","timestamp":"2025. május. 30. 20:20","title":"Ezek a legjobb és legrosszabb ár-érték arányú villanyautók hatótávjuk szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy milyen pénzügyi kilátásokkal szembesül az a megtakarító, aki havi 20 ezer forintot különít el nyugdíjcélra. Az eredmények rávilágítanak, hogy ez az összeg a legtöbb esetben nem elegendő egy méltóságteljes időskori megélhetés biztosításához.","shortLead":"A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy milyen pénzügyi kilátásokkal szembesül az a megtakarító, aki havi 20 ezer...","id":"20250529_nyugdijkiegeszites-nyugdij-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"56f26f47-5e0f-4ad7-af25-a55ac67e9d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_nyugdijkiegeszites-nyugdij-megtakaritas","timestamp":"2025. május. 29. 10:33","title":"Önámítás, hogy havi 20 ezer forintból elég nyugdíj-kiegészítés összejöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a9249-143f-4636-adac-7bd1dd3fa37f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az idei évre szánt bérkiegészítést a Facebookon jelentette be a miniszter.","shortLead":"Az idei évre szánt bérkiegészítést a Facebookon jelentette be a miniszter.","id":"20250529_lazar-janos-mav-50-ezer-forint-berkiegeszites-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6a9249-143f-4636-adac-7bd1dd3fa37f.jpg","index":0,"item":"c500e246-7daa-40f6-8d4a-c6b1802418b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_lazar-janos-mav-50-ezer-forint-berkiegeszites-bejelentes","timestamp":"2025. május. 29. 18:22","title":"Egyszeri 50 ezer forinttal becsüli meg a vasutasok munkáját Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412abd71-0752-426c-9e16-55c133ed1a01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alapváltozatnál közel kétszer nagyobb teljesítménnyel bír ez a vadonatúj BMW M4.","shortLead":"Az alapváltozatnál közel kétszer nagyobb teljesítménnyel bír ez a vadonatúj BMW M4.","id":"20250529_dupla-elvezet-922-loerovel-tamad-a-legujabb-bmw-m4-manhart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412abd71-0752-426c-9e16-55c133ed1a01.jpg","index":0,"item":"e5bcb426-9223-4e60-a8d8-7949eb6b1c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_dupla-elvezet-922-loerovel-tamad-a-legujabb-bmw-m4-manhart","timestamp":"2025. május. 29. 07:21","title":"Dupla élvezet: 922 lóerővel támad a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és az általános gazdasági bizonytalanság miatt a családok egyre tudatosabban szervezik a mindennapi bevásárlásaikat. Az ár mellett azonban fontos szempont lett a minőség, az egészséges összetevők, a frissesség és a kényelem is. Ebben a megváltozott fogyasztói környezetben kiemelkedő szerepet töltenek be azok a kereskedelmi láncok, amelyek képesek egyensúlyt teremteni a kedvező árak és a magas színvonalú kínálat között.","shortLead":"A háztartások pénzügyi mozgástere az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az infláció, a költségek emelkedése és...","id":"20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f424f30a-5083-4844-ab34-5d46cdb49b3c.jpg","index":0,"item":"01812ca1-f708-449f-a9bd-160f63a80685","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250528_Egyre-fontosabb-a-tudatos-vasarlas-lidl-arcsokkentes","timestamp":"2025. május. 29. 11:30","title":"Egyre fontosabb a tudatos vásárlás – így segítik a családokat a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","shortLead":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","id":"20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21.jpg","index":0,"item":"b48fbf65-5e1d-475a-a5ff-15a9dd496825","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","timestamp":"2025. május. 29. 07:06","title":"Gleccser szakadt egy alpesi falura Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","shortLead":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","id":"20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca.jpg","index":0,"item":"d032107a-4bf7-4dbc-af72-1e4ac98521cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","timestamp":"2025. május. 29. 15:49","title":"Vége a májusi hidegnek, a hétvégén már 30 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]