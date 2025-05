Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f","c_author":"Galicza Dorina ","category":"itthon","description":"Hiába áll közelebb a pártnélküli szavazók véleménye az ellenzéki választókéhoz, többségük továbbra sincs meggyőzve arról, hogy Magyar Péter jobban kormányozna, mint ahogyan azt Orbán Viktor teszi.","shortLead":"Hiába áll közelebb a pártnélküli szavazók véleménye az ellenzéki választókéhoz, többségük továbbra sincs meggyőzve...","id":"20250529_Partnelkuli-valasztok-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Policy-Solutions-Biro-Nagy-Andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d8b6fd-218b-477f-9d5d-a814918c249f.jpg","index":0,"item":"943efe9e-3c9d-40b1-a3a0-5d82f74bda04","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Partnelkuli-valasztok-Orban-Viktor-Magyar-Peter-Policy-Solutions-Biro-Nagy-Andras-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 05:30","title":"A magyarok harmada nem bízik se Orbánban, se Magyarban, a választás azon fog múlni, ki a hangosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","shortLead":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","id":"20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21.jpg","index":0,"item":"b48fbf65-5e1d-475a-a5ff-15a9dd496825","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","timestamp":"2025. május. 29. 07:06","title":"Gleccser szakadt egy alpesi falura Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","shortLead":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","id":"20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"53f0151e-8408-467f-930b-e1eb58f37b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","timestamp":"2025. május. 28. 16:55","title":"Egy autó és egy motor ütközött Zuglóban, meghalt egy 25 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","shortLead":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","id":"20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d.jpg","index":0,"item":"886f2843-364f-4b6b-9cc5-ff0bb43f7ff7","keywords":null,"link":"/360/20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","timestamp":"2025. május. 29. 07:30","title":"The Daily Telegraph-cikk: Az EU-pária Magyarország segít Kínának megindítani az elektromos autók invázióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem a testalkatához illő módszerekkel próbálkozik.","shortLead":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem...","id":"20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"2bcfe910-eeb1-4da9-bd78-a31446eb3828","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","timestamp":"2025. május. 29. 04:31","title":"Körte, alma, homokóra – így válasszon a testalkatához megfelelő diétát és edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cb3911-8eb1-4a65-8669-aa6d287a4ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Hosszú távon akár a demencia korai diagnosztizálásban is segíthet az a program, amelyet mesterséges intelligencia felhasználásával készített egy magyar-francia startup. A virtuális emlékterápiához nem kell más, csak egy okostelefon és egy chatcsoport. Magyarországon becslések szerint körülbelül negyedmillió demenciával diagnosztizált ember él. Hogyan segít Lilia, az MI avatárja, amelyet már klinikai körülmények között tesztelnek Magyarországon? ","shortLead":"Hosszú távon akár a demencia korai diagnosztizálásban is segíthet az a program, amelyet mesterséges intelligencia...","id":"20250529_demencia-mesterseges-intelligencia-innovacio-lilia-memoria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cb3911-8eb1-4a65-8669-aa6d287a4ebb.jpg","index":0,"item":"7ce00f1a-2cd6-4b73-8517-45ac4d443c33","keywords":null,"link":"/360/20250529_demencia-mesterseges-intelligencia-innovacio-lilia-memoria","timestamp":"2025. május. 29. 16:13","title":"„Rettenetesnek éltük meg a tehetetlenséget” – személyes élményből indult a magyar-francia fejlesztés, amely demenciával élők százezrein segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és ügyfeleiket is érintő támadások ellen vannak működő receptek. Nem technológiai nyűgként, hanem megtérülő üzletként érdemes rájuk gondolni.","shortLead":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és...","id":"20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb.jpg","index":0,"item":"5f7b8e21-793e-4068-92db-0a6930505ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","timestamp":"2025. május. 28. 10:33","title":"Baj van az ön jelszavával, bármi is legyen az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oroszlánrészt vállal majd a munkából a tehetségkutató zsűritagjaként.","shortLead":"Oroszlánrészt vállal majd a munkából a tehetségkutató zsűritagjaként.","id":"20250529_Geszti-Peter-is-benne-lesz-a-Csillag-Szuletikben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25.jpg","index":0,"item":"5252b57d-ed99-4412-a8bb-dd5c22a7fb09","keywords":null,"link":"/kultura/20250529_Geszti-Peter-is-benne-lesz-a-Csillag-Szuletikben","timestamp":"2025. május. 29. 08:17","title":"Geszti Péter is benne lesz a Csillag Születik zsűrijében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]