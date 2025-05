Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8fdac38-c658-4a12-9e3b-82e3e340d461","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az apró BMW M2 teljesítményét a bajorok felhozták az eggyel nagyobb M3 szintjére.","shortLead":"Az apró BMW M2 teljesítményét a bajorok felhozták az eggyel nagyobb M3 szintjére.","id":"20250529_tobb-loero-kevesebb-kilogramm-itt-a-vadonatuj-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8fdac38-c658-4a12-9e3b-82e3e340d461.jpg","index":0,"item":"3c48dc70-43f6-446f-a082-9ce8cbc3327b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_tobb-loero-kevesebb-kilogramm-itt-a-vadonatuj-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. május. 29. 08:02","title":"Több lóerő, kevesebb kilogramm: itt a vadonatúj BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","shortLead":"Végül egy buszmegállóba csapódott.","id":"20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68b2e842-9f55-4b7c-96fe-f6a826f8eec2.jpg","index":0,"item":"f269bed6-fad5-4612-976f-812820a1098d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Kristalytol-bodultan-jogsi-nelkul-menekult-a-rendorok-elol-egy-autos-video","timestamp":"2025. május. 30. 08:54","title":"Kristálytól bódultan, jogsi nélkül menekült a rendőrök elől egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kormány azt ígéri, napokon belül bemutatja a nyugdíjasok vásárlási utalványainak részleteit. Lesz mit kidolgozni, egy ilyen rendszert bevezetni nem annyira egyszerű, mint amilyen megígérni, hogy lesz pénz.","shortLead":"A kormány azt ígéri, napokon belül bemutatja a nyugdíjasok vásárlási utalványainak részleteit. Lesz mit kidolgozni...","id":"20250529_nyugdijas-utalvany-elelmiszer-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"e709f765-91d6-47a0-8a2c-13a5e59e58c4","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_nyugdijas-utalvany-elelmiszer-vasarlas","timestamp":"2025. május. 29. 12:34","title":"Ki gyártja a nyugdíjasok 30 ezres utalványait? Elfogadják-e a piacon? Mennyibe kerül ez az országnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efc2939-f4cc-4eca-99c7-825467f19d1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK pedig rendkívüli ülést kezdeményez, zártat, hogy elkerüljék a cirkuszt.","shortLead":"A DK pedig rendkívüli ülést kezdeményez, zártat, hogy elkerüljék a cirkuszt.","id":"20250530_budapest-inkasszo-tisza-dk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8efc2939-f4cc-4eca-99c7-825467f19d1a.jpg","index":0,"item":"99ba30dc-efb3-4188-bf33-943e8ffba76c","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_budapest-inkasszo-tisza-dk","timestamp":"2025. május. 30. 19:12","title":"Karácsonytól megoldási javaslatot, Szentkirályitól érdemi munkát vár a fővárosi TISZA frakció a tízmilliárdos inkasszó nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel Hongkong és Budapest között árut szállító Hungary Airlines Kft. tavalyi éve nem volt sikertörténet: komoly veszteséget hozott össze. Viszont van bankbetétben több mint 2 milliárdja.","shortLead":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel...","id":"20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"7fdb09d1-78f7-4a1b-883b-f9bd71889ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Repülőrajt a Hungary Airlinesnál: 200 milliós veszteség tavaly, de bankbetétben tízszer ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736a76b-f765-45f6-bfc8-98d8149bf7ec","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zaur Gurcijev a rakétatámadásokat irányította a 2022-es hadműveletben.","shortLead":"Zaur Gurcijev a rakétatámadásokat irányította a 2022-es hadműveletben.","id":"20250529_oroszorszag-ukrajnai-haboru-mariupol-sztavropol-utcai-robbanas-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4736a76b-f765-45f6-bfc8-98d8149bf7ec.jpg","index":0,"item":"5a660c82-bedb-4681-8f95-aa800f0dc74d","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_oroszorszag-ukrajnai-haboru-mariupol-sztavropol-utcai-robbanas-merenylet","timestamp":"2025. május. 29. 11:02","title":"Az otthona előtt robbantották fel Mariupol ostromának egyik orosz vezetőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról is beszélt, hogy hamarosan még több hasonló érkezik.","shortLead":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról...","id":"20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699.jpg","index":0,"item":"5c71f75a-40fc-449a-9103-50cd14460a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","timestamp":"2025. május. 29. 09:03","title":"Nézzen rá a Spotifyra, már önnél is megjelenhettek az új funkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban háborús uszítással vádolta meg Berlint.","shortLead":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő korábban háborús uszítással vádolta meg Berlint.","id":"20250528_wadephul-oroszok-leckeztetes-haboru-raketak-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c.jpg","index":0,"item":"48ca532b-f710-4be0-990d-23e53eeed7f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_wadephul-oroszok-leckeztetes-haboru-raketak-ukrajna","timestamp":"2025. május. 28. 21:51","title":"Német külügyminiszter: Nem fogjuk hagyni, hogy az oroszok leckéztessenek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]