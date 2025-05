Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","shortLead":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","id":"20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36.jpg","index":0,"item":"0020c10a-6dc6-4860-b873-880ab0194cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","timestamp":"2025. május. 30. 11:36","title":"Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","shortLead":"Az Odu Store-nak már negatív a saját tőkéje, miután a működése egyetlen évében sem tudott nyereséget termelni.","id":"20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b89e0f43-c207-4cb7-bb37-6beba9915128","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Orban-Rahel-bababolt-odu-store-veszteseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 18:32","title":"Sántít a saját láb, négy év alatt negyedszer lett veszteséges Orbán Ráhel bababoltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Ez a HVG májusi bevásárlókosara.","shortLead":"Ez a HVG májusi bevásárlókosara.","id":"20250530_elelmiszer-inflacio-arresstop-vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"b877c7b3-cb68-47d1-af14-377babc2f7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_elelmiszer-inflacio-arresstop-vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 14:02","title":"Lenyomja az árakat az árrésstop, de így is látványos, egy év alatt mennyit drágultak az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405d2265-e813-45c3-a338-40296d8d0f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Extra szigorúak lesznek hamarosan Kínában az akkumulátorbiztonsági előírások, de annyira azért nem extrémek, hogy tankokat keljen kibírniuk. ","shortLead":"Extra szigorúak lesznek hamarosan Kínában az akkumulátorbiztonsági előírások, de annyira azért nem extrémek...","id":"20250530_Kinai-akkuteszt-36-tonnas-harckocsi-hajtott-Geely-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/405d2265-e813-45c3-a338-40296d8d0f52.jpg","index":0,"item":"6d7eab59-38dd-4df9-95ce-40b6b3ee3e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Kinai-akkuteszt-36-tonnas-harckocsi-hajtott-Geely-akku","timestamp":"2025. május. 30. 13:53","title":"Kínai akkuteszt: 36 tonnás harckocsi hajtott át a cellákon, és kibírták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea1ab54-2c7f-4b82-b7a0-ee6fcef3bf78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal azután, hogy kudarcba fulladt egy ötezer tonnás hadihajó vízre bocsátása.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy kudarcba fulladt egy ötezer tonnás hadihajó vízre bocsátása.","id":"20250530_eszak-korea-hadsereg-szemelycsere-vasfegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea1ab54-2c7f-4b82-b7a0-ee6fcef3bf78.jpg","index":0,"item":"e5d40879-c0f3-470b-be9c-66b4956036f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_eszak-korea-hadsereg-szemelycsere-vasfegyelem","timestamp":"2025. május. 30. 06:41","title":"Észak-Koreában leváltottak egy magas rangú katonai vezetőt és „vasfegyelmet” hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom – derül ki a K&h csütörtökön közzétett adatokból. A különböző alternatívák közül a K&H-nál is az Apple Pay-fizetés a leggyakoribb.","shortLead":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom...","id":"20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29.jpg","index":0,"item":"23f57998-3d57-4933-a62f-b14ad87b4961","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 22:03","title":"Kiadták a magyar adatokat arról, hányan fizetnek bankkártya nélkül bankkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások lehetnének, ami felhőalapon, internetkapcsolattól függve működik. ","shortLead":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások...","id":"20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642.jpg","index":0,"item":"817ff814-f058-411c-8f00-272bee94dc7e","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","timestamp":"2025. május. 31. 08:00","title":"Mit tehet egy magyar ember, ha Trump végül arra jut, hogy meg kell vonni Európától egy-egy internetes szolgáltatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18.jpg","index":0,"item":"2db71343-709b-4f50-91da-cbb3f5e0ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","timestamp":"2025. május. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxizás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]