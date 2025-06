Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a542c966-4707-4fac-bd5e-cf1bf7888985","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tiltást kezdeményező ügyészi hivatal szerint a képek ellentétesek a társadalom és az állam érdekeivel, míg egyeseket arra ösztönöznek, hogy terrorcselekményeket, vagy más bűnöket kövessenek el.","shortLead":"A tiltást kezdeményező ügyészi hivatal szerint a képek ellentétesek a társadalom és az állam érdekeivel, míg egyeseket...","id":"20250530_sziberia-putyin-hitler-kepek-tiltas-weboldalak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a542c966-4707-4fac-bd5e-cf1bf7888985.jpg","index":0,"item":"fb7bbef3-3cb9-45b9-b3a7-6f3f688f361d","keywords":null,"link":"/elet/20250530_sziberia-putyin-hitler-kepek-tiltas-weboldalak","timestamp":"2025. május. 30. 20:12","title":"Egy szibériai bíróság betiltott több weboldalt, mert azokon Putyint Hitlerhez hasonlító képek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847efec8-e10e-4f76-8e1d-11b7dba465cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tény, hogy szép profit jött össze tavaly Ferihegyen.","shortLead":"Tény, hogy szép profit jött össze tavaly Ferihegyen.","id":"20250601_repter-Budapest-Airport-Airport-Holding-Tanacsado-Kft-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/847efec8-e10e-4f76-8e1d-11b7dba465cf.jpg","index":0,"item":"b2a63ba6-5c87-457e-92e0-9073205aae2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_repter-Budapest-Airport-Airport-Holding-Tanacsado-Kft-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","timestamp":"2025. június. 01. 15:49","title":"A reptér több mint 100 milliárd forintos osztalékának örül Nagy Márton, miután az állam több mint 1400 milliárdot fizetett érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","shortLead":"Július 10-12. között lesz Szlovákia legnagyobb fesztiválja, reméljük most a természet is kegyes lesz a bulizókhoz.","id":"20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e9b14d-c1ce-4d86-888b-8706238debf8.jpg","index":0,"item":"76d9a5b2-7ca0-4f65-b10c-1104192fd24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_Iggy-Pop-Queens-Of-The-Stone-Age-Fontaines-DC-iden-is-erdemes-a-Pohodat-valasztani","timestamp":"2025. június. 01. 11:36","title":"Iggy Pop, Queens Of The Stone Age, Fontaines DC – idén is érdemes a Pohodát választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek a szankciók), a processzorszállítások állítólag nemhogy visszaestek, hanem még növekedtek is (mégsem működnek a szankciók). A magyarázat a kerülőutakban keresendő.","shortLead":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek...","id":"20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af.jpg","index":0,"item":"ec8b8656-97de-49af-b3a8-1a6e43e2e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","timestamp":"2025. június. 01. 16:03","title":"Itt valami nem működik: a 95%-os szankciók ellenére lubickol Oroszország a legjobb chipekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját veszi ki a szerencsejáték-monopóliumból. A tavalyi céges beszámolók alapján a nemzeti tőkések is bármikor kacagva összedobhatnának 50 milliárd forintot. A gazdaság döcög, de marad az árrésstop, a nyugdíjasok áfavisszatérítés helyett utalványt kapnak, és mégsem azonnal lesz minden zsákfaluban ATM, mert a kormány rájött, hogy ez – sem – ilyen egyszerű. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapest a csőd szélére került, mert a kormány megvágja 50 milliárd forinttal, miközben ennek a pénznek a dupláját...","id":"20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9309f8fd-7a0c-44ef-a90c-bf465988c080.jpg","index":0,"item":"51539671-b2de-4091-9910-c821ca9b18f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_es-akkor-heti-osszefoglalo-gazdasag-22-het","timestamp":"2025. június. 01. 07:00","title":"És akkor lehet választani, melyik „nemzeti nagytőkés” mentse meg Budapestet a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d","c_author":"HVG","category":"360","description":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo van Doesburg manifesztumának ez a megállapítása mindkét művészre áll.","shortLead":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo...","id":"20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d.jpg","index":0,"item":"239a9356-5133-4c4c-a0ec-4275024c3fc3","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","timestamp":"2025. május. 31. 16:15","title":"A reneszánsztól a színtiszta vizuális logikáig – Bors Györgyi és Mengyán András közös kiállítása a FUGA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Közzétette tavalyi beszámolóját a párt. Az elnök elárulta: egyetlen támogatást nem fogadtak el, ez „egy ismert végrehajtótól” érkezett.","shortLead":"Közzétette tavalyi beszámolóját a párt. Az elnök elárulta: egyetlen támogatást nem fogadtak el, ez „egy ismert...","id":"20250530_tisza-part-2024-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e3c72a16-7b60-40f0-b424-e62b2cffea35","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_tisza-part-2024-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 21:08","title":"Magyar: Több támogatást kapott a Tisza Párt magánszemélyektől, mint a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt egyelőre nem tudni, a két eset között van-e összefüggés.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, a két eset között van-e összefüggés.","id":"20250601_Ket-vasuti-hid-omlott-ossze-Oroszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2.jpg","index":0,"item":"9d73085b-227b-4eca-9138-2a6eb097afec","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Ket-vasuti-hid-omlott-ossze-Oroszorszagban","timestamp":"2025. június. 01. 08:37","title":"Két vasúti híd omlott össze Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]