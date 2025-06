Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással és a „cigánybűnözés” felemlegetésével reagált.","shortLead":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással...","id":"20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd.jpg","index":0,"item":"bb8caea1-f9ad-40dd-9056-964bfad11bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","timestamp":"2025. június. 03. 19:27","title":"Lázár János: Amikor a cigányságnak nem volt munkája, akkor érdekes módon magasabb volt a bűnözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő hamis kontaktokat is hozzáadhat a telefonjához.","shortLead":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő...","id":"20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9.jpg","index":0,"item":"666a7365-b474-4efb-9559-25255206d201","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. június. 04. 13:03","title":"Legyen résen: Magyarországon is felbukkant egy veszélyes vírus, ezzel a módszerrel lopja el az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","shortLead":"A szentendrei önkormányzat kérését kommentálta Vitályos Eszter.","id":"20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43531404-9496-49c3-9f6d-6fe68254c379.jpg","index":0,"item":"319dd701-9dcb-445d-a6cc-62445f664060","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_vitalyos-eszter-siras-picsogas-kormanyinfo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 17:25","title":"Kormányszóvivő: Van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójának kültéri díszletében. Bár ez a közleményben nem szerepel, Vidnyánszky Attila rendező több mint egymilliárd forint támogatást kapott a filmre.","shortLead":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti...","id":"20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead.jpg","index":0,"item":"a3a0a180-07d2-4502-ad54-a9874606189d","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","timestamp":"2025. június. 03. 11:57","title":"Vidnyánszky Attila már forgatja a milliárdos támogatású mozifilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd4046-dbc1-4af6-be99-a063247e4e75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Játék pénzzel csaltak ki egy húszezrest az áldozatból, késes fenyegetés lett a történet vége.","shortLead":"Játék pénzzel csaltak ki egy húszezrest az áldozatból, késes fenyegetés lett a történet vége.","id":"20250604_Babakocsi-lopas-penz-Budapest-fovaros-rablas-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcd4046-dbc1-4af6-be99-a063247e4e75.jpg","index":0,"item":"c06d9fc8-3846-4dc6-b54a-ca2f15c75a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Babakocsi-lopas-penz-Budapest-fovaros-rablas-kerulet","timestamp":"2025. június. 04. 09:23","title":"Babakocsis üldözésbe torkollott egy rablás a Népligetnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bernd Kebbel a mosdóba indult, amikor rátámadt a vadállat.","shortLead":"Bernd Kebbel a mosdóba indult, amikor rátámadt a vadállat.","id":"20250602_namibia-oroszlan-oroszlantamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b.jpg","index":0,"item":"4831464a-d97c-4d07-99bb-29800d965214","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_namibia-oroszlan-oroszlantamadas","timestamp":"2025. június. 02. 21:59","title":"Oroszlán tépett szét egy sátrából kilépő turistát Namíbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti szimpátiájukat nem rejtegető előadókat igazolt a TV2. Az új évadban nem lesz ott a műsor eddigi állandó műsorvezetője, Till Attila sem.","shortLead":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti...","id":"20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7.jpg","index":0,"item":"36a9c354-e580-4586-8373-3fb8164c47ad","keywords":null,"link":"/elet/20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","timestamp":"2025. június. 02. 20:31","title":"Tóth Gabi és Curtis került Caramel és Marsalkó Dávid helyére a Megasztár zsűrijében, távozik Tilla is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a támadónál a szökés és az újabb bűncselekmény elkövetésének esélye.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a támadónál a szökés és az újabb bűncselekmény elkövetésének esélye.","id":"20250603_inditvany-ugyeszseg-jeszenszky-geza-tamado-letartoztatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834.jpg","index":0,"item":"bcfb02c4-ad68-437d-87f1-9ad513df20c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_inditvany-ugyeszseg-jeszenszky-geza-tamado-letartoztatas-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 11:05","title":"Jeszenszky Géza támadója előre kitervelten cselekedett a hatóság szerint, nem hiszik el, hogy spontán támadás volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]