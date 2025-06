Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A nemzeti összetartozás napján a főváros, a civilek, a sajtó és a Pride ellehetetlenítéséről is kérdeztünk.","shortLead":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter...","id":"20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"e04d633d-8c47-4914-a5cd-76ad09ea6391","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 14:37","title":"Kormányinfó: A kormány tárgyalást kezd a fővárossal, viták miatt halasztják az átláthatósági törvény elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","shortLead":"Az összes feltételt teljesítette Bulgária, januártól eurója lehet.","id":"20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfccd0f-eb8e-4c62-a67e-3da4f377c152.jpg","index":0,"item":"3842aeea-409c-44c8-9a14-64e22c0171bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_bulgaria-bolgar-euro-bevezetes","timestamp":"2025. június. 04. 15:32","title":"Megvan az engedély: Bulgária jövőre bevezetheti az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824d4a9f-2a12-4ecd-ae1d-1f628d71ed84","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Közrendőr, kezdő újságíró, ápolónő, nyugdíjas katona, történész – már naponta kerülnek a hatalom célkeresztjébe olyan, a szakmájukat képviselő kisemberek, akiknek még védekezni sincs módjuk az őket listázó hatalom gátlástalan támadása ellen. Pedig a bűnük mindössze annyi, hogy a munkájukat végezték.","shortLead":"Közrendőr, kezdő újságíró, ápolónő, nyugdíjas katona, történész – már naponta kerülnek a hatalom célkeresztjébe olyan...","id":"20250604_hvg-vad-hajtasok-Kurucinfo-lett-az-etalon-Kocsis-Mate-es-a-kormanymedia-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824d4a9f-2a12-4ecd-ae1d-1f628d71ed84.jpg","index":0,"item":"3074e96f-c975-4e25-a844-753e42ab4083","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-vad-hajtasok-Kurucinfo-lett-az-etalon-Kocsis-Mate-es-a-kormanymedia-szamara","timestamp":"2025. június. 04. 06:30","title":"A Kuruc.info lett az etalon Kocsis Máté és a kormánymédia számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c016fc6-e8b4-40ee-b95d-c9b2bac756e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Berlinből Milánóba tartó repülő pilótája kényszerleszállást hajtott végre.","shortLead":"A Berlinből Milánóba tartó repülő pilótája kényszerleszállást hajtott végre.","id":"20250605_ryanair-repulo-vihar-turbulencia-kenyszerleszallas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c016fc6-e8b4-40ee-b95d-c9b2bac756e3.jpg","index":0,"item":"35692dc3-9635-4120-83b8-357b226e1fbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_ryanair-repulo-vihar-turbulencia-kenyszerleszallas-serultek","timestamp":"2025. június. 05. 11:42","title":"Kilencen sérültek meg turbulencia miatt a Ryanair egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gadi Haggaj és felesége, Dzsudi Vejnstejn épp reggeli sétát tett, amikor 2023. október 7-én megtámadta Izraelt a Hamász.","shortLead":"Gadi Haggaj és felesége, Dzsudi Vejnstejn épp reggeli sétát tett, amikor 2023. október 7-én megtámadta Izraelt a Hamász.","id":"20250605_hamasz-tamadas-izrael-tuszok-holttest-hazaspar-idf-gazai-ovezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"e27b69a7-e816-4de6-95a6-f08b5343827b","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_hamasz-tamadas-izrael-tuszok-holttest-hazaspar-idf-gazai-ovezet","timestamp":"2025. június. 05. 09:53","title":"Most találtak meg két holttestet, amelyeket október 7-én magukkal vittek a Hamász terroristái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","shortLead":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","id":"20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f.jpg","index":0,"item":"272cbfab-c821-400e-b6f1-8acd8058839a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","timestamp":"2025. június. 05. 10:35","title":"Két sörösdobozzal a gyorshajtók ellen – a Balatonnál fotózták ezt a barkácstraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","id":"20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b.jpg","index":0,"item":"81342a03-0d88-4f2f-a081-61d57ef32bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. június. 04. 07:59","title":"Drágán mért izgalom: Magyarországon a BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6789747-1299-445d-a1be-373812641bcf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pincér elmondta: amikor a menekülő támadó után eredt, a volt miniszter vérző fejjel is vele tartott egy darabig.","shortLead":"A pincér elmondta: amikor a menekülő támadó után eredt, a volt miniszter vérző fejjel is vele tartott egy darabig.","id":"20250603_jeszenszky-geza-megmento-kezdi-schlachta-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6789747-1299-445d-a1be-373812641bcf.jpg","index":0,"item":"28630221-711b-4b0e-a1e5-fdb206c5fc95","keywords":null,"link":"/elet/20250603_jeszenszky-geza-megmento-kezdi-schlachta-laszlo","timestamp":"2025. június. 03. 17:11","title":"Jeszenszky Géza megmentője is megsérült a támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]