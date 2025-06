Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor helyett valaki más legyen a párt kormányfőjelöltje. ","shortLead":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor...","id":"20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"e026e582-0702-4168-b436-aa843c48119d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. június. 04. 16:28","title":"Gulyás elárulta, lehetséges-e, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök-jelöltjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744e66d9-f085-484c-98d9-43f2d5808767","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vegyészként dolgozó Drake Anthony régóta készít lézerrendszereket, legújabb eszköze azonban az összes eddigit felülmúlja.","shortLead":"A vegyészként dolgozó Drake Anthony régóta készít lézerrendszereket, legújabb eszköze azonban az összes eddigit...","id":"20250603_styropyro-drake-anthony-lezerfegyver-youtube-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744e66d9-f085-484c-98d9-43f2d5808767.jpg","index":0,"item":"3d4551a6-2a4b-41b1-ae0d-5ff2ddbe4814","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_styropyro-drake-anthony-lezerfegyver-youtube-video","timestamp":"2025. június. 03. 15:03","title":"Olyan erős lézerfegyvert épített egy YouTube-videós, hogy az már illegális – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","id":"20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b.jpg","index":0,"item":"81342a03-0d88-4f2f-a081-61d57ef32bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. június. 04. 07:59","title":"Drágán mért izgalom: Magyarországon a BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkalmazás több verziót is készített, a visszafogott, de határozott Mészáros Lőrinctől a cinikusan fenyegetőző Mészáros Lőrincig.","shortLead":"Az alkalmazás több verziót is készített, a visszafogott, de határozott Mészáros Lőrinctől a cinikusan fenyegetőző...","id":"20250604_meszaros-level-chatgpt-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"4ab8d44e-2ccf-44bf-8123-7fe160571fb6","keywords":null,"link":"/elet/20250604_meszaros-level-chatgpt-ai","timestamp":"2025. június. 04. 15:57","title":"„Én csak ott ültem a pálya szélén… és építettem egy stadiont” – Megírattuk a ChatGPT-vel Mészáros Lőrinc levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi törvénycsomagról, az anyakönyvezhető utónevekről, valamint az állampolgárság felfüggesztéséről szóló javaslatról is. ","shortLead":"Az Országgyűlés a jövő heti üléseken vitázik a költségvetésről, az önkormányzatok önvédelmi jogáról, az igazságügyi...","id":"20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ee3834-82b5-464c-a95b-a4d77de2927d.jpg","index":0,"item":"00625d37-72e9-4c08-8801-bb613c0e190f","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Jovo-heten-szavaznak-az-Alkotmanybirosag-uj-elnokerol-es-Polt-Peter-utodjarol","timestamp":"2025. június. 04. 14:50","title":"Jövő héten szavazhatnak az Alkotmánybíróság új elnökéről és Polt Péter utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","shortLead":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","id":"20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7.jpg","index":0,"item":"f0d187ad-41c9-4b73-b19f-fab6d6a64294","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","timestamp":"2025. június. 05. 05:43","title":"Csak olyan emberek világosíthatják fel a gyerekeket az iskolákban, amilyenek nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a csengeri örökösnőt. Pólus Mária azt állítja, hogy a mesés vagyon létezik, Kósa Lajost pedig azért vette ki az ügyből, mert átverték.","shortLead":"Börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték a csengeri örökösnőt. Pólus Mária azt állítja, hogy a mesés vagyon...","id":"20250604_elso-foku-itelet-csengeri-orokosno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64.jpg","index":0,"item":"de5cf6c3-c8c1-4eea-816f-467f6661b6cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_elso-foku-itelet-csengeri-orokosno","timestamp":"2025. június. 04. 15:40","title":"Hét évet kapott a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61674c0e-8902-45dd-88be-f63f514413bf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dick Schoof szerint Orbán szövetségesének lépése „felelőtlen és szükségtelen” volt.","shortLead":"Dick Schoof szerint Orbán szövetségesének lépése „felelőtlen és szükségtelen” volt.","id":"20250603_hollandia-kormany-lemondas-dick-schoof-geert-wilders","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61674c0e-8902-45dd-88be-f63f514413bf.jpg","index":0,"item":"0eef937f-db23-4ad8-9643-afb43b1154e8","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_hollandia-kormany-lemondas-dick-schoof-geert-wilders","timestamp":"2025. június. 03. 16:45","title":"Bejelentette kormánya lemondását a holland miniszterelnök, miután Wilders felrúgta a koalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]