[{"available":true,"c_guid":"936b8c09-7879-4e76-9d0f-dc3292d59a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az időskorral járó betegségek kockázatát is növelheti az, ha valaki melegebb régióban él – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az időskorral járó betegségek kockázatát is növelheti az, ha valaki melegebb régióban él – mutat rá egy friss kutatás.","id":"20250303_extrem-hohullamok-biologiai-oregedes-betegsegek-kockazata-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936b8c09-7879-4e76-9d0f-dc3292d59a92.jpg","index":0,"item":"869a2c44-376b-4267-96bf-3ffa5142102b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_extrem-hohullamok-biologiai-oregedes-betegsegek-kockazata-idosek","timestamp":"2025. március. 03. 20:03","title":"Felgyorsíthatja a biológiai öregedést az extrém hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó rendező-producer, aki minimálköltségvetésből, az ismeretlen Mel Gibsonnal forgatta le az első Mad Maxet. ","shortLead":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó...","id":"20250303_george-miller-80-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b.jpg","index":0,"item":"259648fa-e2ea-4bda-abc3-00950e1bc880","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_george-miller-80-eves","timestamp":"2025. március. 03. 09:45","title":"A dühös Mad Max és a cuki Táncoló talpak mögött is az épp 80 éves George Miller áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből. A bank 132 milliárd forint profitot hozott össze.","shortLead":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből...","id":"20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"c8382ff0-303d-42be-92cb-9c4a600be120","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 11:00","title":"Erste: Sokkal több lakáshitelt és személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok, rengeteg pénzt költenek külföldi webshopoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d71934a-81c2-4555-b78b-b72a2015f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem megfelelően feltüntetett származási hely, takarítás hiánya, nyomon követhetetlen élelmiszer, és tárolási problémák is felmerültek.","shortLead":"Nem megfelelően feltüntetett származási hely, takarítás hiánya, nyomon követhetetlen élelmiszer, és tárolási problémák...","id":"20250303_Atfogo-ellenorzest-vegeztek-a-Lehel-piacon-ot-hely-kozul-negynel-talaltak-szabalytalansagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d71934a-81c2-4555-b78b-b72a2015f526.jpg","index":0,"item":"1c596f95-4885-4921-a0ee-f64e9bbcefd9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Atfogo-ellenorzest-vegeztek-a-Lehel-piacon-ot-hely-kozul-negynel-talaltak-szabalytalansagot","timestamp":"2025. március. 03. 08:34","title":"Átfogó ellenőrzést végeztek a Lehel piacon, ötből négy helynél találtak szabálytalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","shortLead":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","id":"20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8.jpg","index":0,"item":"b1b02871-1a8a-48ed-a3eb-a7d22eee6015","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","timestamp":"2025. március. 04. 12:05","title":"Ukrajna hat hónapra elegendő fegyverkészlettel rendelkezik, most azon gondolkodnak, mi lesz utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nőni fog a reálbér 2025-ben, de nagyon sok vállalatnál csak jelzésértékű a fizetésemelés, olyan is bőven akad, ahol egyáltalán nem emelik a béreket. Azt is megmérte a GKI, hogy ágazatonként és cégméret szerint mekkora emelést terveznek.","shortLead":"Nőni fog a reálbér 2025-ben, de nagyon sok vállalatnál csak jelzésértékű a fizetésemelés, olyan is bőven akad, ahol...","id":"20250304_GKI-beremeles-fizetes-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee57e91-4a55-4f39-8875-b7aff5508918.jpg","index":0,"item":"e4a5483c-ab51-49c5-9f3a-a5a17d66b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20250304_GKI-beremeles-fizetes-berek","timestamp":"2025. március. 04. 07:52","title":"GKI: A magyar cégek alig több, mint fele ad idén olyan béremelést, ami tartja a lépést az árak száguldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","shortLead":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","id":"20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43.jpg","index":0,"item":"2e4c2452-e2b2-4a15-9a6b-a3a54744246f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","timestamp":"2025. március. 04. 06:51","title":"Kína megtorlásul több amerikai termékre is vámokat vetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","shortLead":"A 20. századi magyar irodalom kimagasló, Kossuth-díjas alakja 1975. március 3-án halt meg.","id":"20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089508e2-8873-46f0-99c9-7b912847ee6a.jpg","index":0,"item":"b2e4505a-d472-48b0-9244-7ae48ea58844","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Otven-eve-halt-meg-Nemeth-Laszlo","timestamp":"2025. március. 03. 10:15","title":"Ötven éve halt meg Németh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]