[{"available":true,"c_guid":"b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára ez a logikus döntés. Magyarország is jobban járna a közös devizával, de a kormány elkótyavetyélte a jó éveket, most pedig már képtelen teljesíteni a feltételeket.","shortLead":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára...","id":"20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d.jpg","index":0,"item":"6dfe91e1-bc6c-4816-aa60-40ade5fbc5f2","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","timestamp":"2025. június. 05. 09:45","title":"Guruló eurók: Bulgária a bevezetés kapujában, Magyarország egyre távolabb tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst. A cég szerint az eszköz a szoftverfejlesztők és üzleti felhasználók hatékonyságát növeli, és új szintre emeli az adatvezérelt döntéshozatalt.","shortLead":"Az Amazon Web Services (AWS) elérhetővé tette az Amazon Q nevű, generatív mesterséges intelligencia-alapú asszisztenst...","id":"20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29462094-a97e-401e-865b-c8181dd88451.jpg","index":0,"item":"8650bc6f-d04d-42ce-ae53-69827efcc188","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_aws-amazon-q-mestereseges-intelligencia-asszisztens-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:03","title":"Megjelent a Q","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál, méghozzá úgy, hogy az adatbázisban az látszik, hogy a NAV-tól kapnak több pénzt, mint amennyi adót befizettek, és a végén egészen eltérő bruttókból lett fillérre ugyanakkora nettó. Így aztán épp átcsúsztak a szegénységi küszöb fölé.","shortLead":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál...","id":"20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"19ce38d8-c64c-4f8b-b093-a83e4be07177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","timestamp":"2025. június. 04. 10:43","title":"Vagy pénzt ad titokban a NAV a magyar nyugdíjasok felének, vagy valami nincs rendben a szegénységi statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Fidesz frakcióvezetőjének férje és üzleti köre húz hasznot a főváros kárára.","id":"20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c11f4fff-ae67-4cf7-8a6a-d2b27f4a40d1.jpg","index":0,"item":"34fdfa3b-6e15-4f89-ab41-8f7a3e866333","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Karacsony-Gergely-rendkivuli-sajtotajekoztato-tart","timestamp":"2025. június. 04. 10:04","title":"Karácsony: Garancsi István és Habony Árpád köre sertepertél a budapestiek pénze körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali politikus, aki mellett Orbán Viktor kiállt, Magyarországra nézve éles szavakkal éltette a trianoni békediktátumot.","shortLead":"A szélsőjobboldali politikus, aki mellett Orbán Viktor kiállt, Magyarországra nézve éles szavakkal éltette a trianoni...","id":"20250605_george-simion-trianon-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"9d956f09-8c31-4ea8-86cf-3c5bfdaf46d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_george-simion-trianon-magyarorszag","timestamp":"2025. június. 05. 19:08","title":"George Simion Trianonról: Magyarország csak azt veszítette el, amit erőszakkal elfoglalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e84875-f62f-4444-ae1e-0df465dc8e62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aleksejs Roslikovsot kitiltották a Saeima (a lett parlament) üléséről, miután oroszul szólalt fel, amit az új házszabályok tiltanak.","shortLead":"Aleksejs Roslikovsot kitiltották a Saeima (a lett parlament) üléséről, miután oroszul szólalt fel, amit az új...","id":"20250605_balhe-lett-parlament-orosz-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e84875-f62f-4444-ae1e-0df465dc8e62.jpg","index":0,"item":"3146a388-c9f8-4c3e-a781-6b967aeb6d45","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_balhe-lett-parlament-orosz-kepviselo","timestamp":"2025. június. 05. 16:13","title":"Botrányosan viselkedett egy orosz származású képviselő a lett parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","shortLead":"Akkora jég esett, hogy az a mezőgazdaságban is nagy károkat okozhat.","id":"20250604_jegeso-vihar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7ce0e7-6ce0-4879-9a70-3ee3b66311e8.jpg","index":0,"item":"854e2197-f731-4a49-9fa1-39ad0605a811","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_jegeso-vihar","timestamp":"2025. június. 04. 13:37","title":"Ötcentis jégdarabokat is hozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","shortLead":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","id":"20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f.jpg","index":0,"item":"272cbfab-c821-400e-b6f1-8acd8058839a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","timestamp":"2025. június. 05. 10:35","title":"Két sörösdobozzal a gyorshajtók ellen – a Balatonnál fotózták ezt a barkácstraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]