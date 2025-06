Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához egyszerűen nincs elég ember. Az is kérdés, hogy mi lesz Kínával és Oroszországgal, ha Iránt sem sikerül megfékeznie? Válogatás a világlapok írásaiból.","shortLead":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához...","id":"20250609_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4.jpg","index":0,"item":"5c5efe93-c309-4cb2-84e2-4cb01384e15f","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle","timestamp":"2025. június. 09. 09:46","title":"Lapszemle: Orbán Viktor Franciaországban előadta, hogy Le Pennek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66abcb03-0c94-41a1-a3d7-31d6a795fa26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. Újabb kilenc könyvet ismertetünk.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250608_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66abcb03-0c94-41a1-a3d7-31d6a795fa26.jpg","index":0,"item":"e2ac1fb4-897a-4eec-9799-acfec6dbc7f5","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-2-resz","timestamp":"2025. június. 08. 18:30","title":"„Kalandra fel, lépj be az 1984 világába, és döntsd meg a diktatúrát!” – könyvheti HVG-mustra, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen úgy, hogy azt mutatja meg, mi van, ha nem jut belőle egy érintésnyi sem. Kritika.","shortLead":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen...","id":"20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620.jpg","index":0,"item":"5700c90a-6cfd-4ebe-b012-43d3aa12dc78","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 20:00","title":"Tenki Réka és Nagy Zsolt kegyetlen, de túl ismerős világba engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5b03a1-ebd7-48f7-a512-65ded18c933d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnöktől megkérdezték, hogy mi lenne, ha Putyin Magyarországra akarna jönni, de az is felmerült, mennyire hasonlít az orosz elnökre.","shortLead":"A miniszterelnöktől megkérdezték, hogy mi lenne, ha Putyin Magyarországra akarna jönni, de az is felmerült, mennyire...","id":"20250608_orban-viktor-oroszok-ukrajna-nato-putyin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5b03a1-ebd7-48f7-a512-65ded18c933d.jpg","index":0,"item":"8729e813-247b-4357-9f8e-3ee3c2b508e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_orban-viktor-oroszok-ukrajna-nato-putyin-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 21:53","title":"Orbán: Az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni, így a NATO-t sem tudnák igazán megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","shortLead":"Társa szerencsésen túlélte az állattal való találkozást.","id":"20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e.jpg","index":0,"item":"6bb4bc96-3d77-4b17-a19e-4bdd9dd12a02","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Medvetamadasban-halt-meg-egy-turazo-Gorogorszagban","timestamp":"2025. június. 10. 12:36","title":"Medvetámadásban halt meg egy túrázó Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","shortLead":"Az újabb BMW-k infotainment rendszere immár magyar hangon is meg tud szólalni.","id":"20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddec70ed-59d9-4423-be6b-3bde4e87f48b.jpg","index":0,"item":"65d4b152-c07e-491f-accb-4a69d19128f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_mar-magyarul-is-beszelnek-az-uj-bmw-k","timestamp":"2025. június. 10. 06:41","title":"Már magyarul is beszélnek az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak – emlékeztet egy friss interjúban Nádas Péter, és hozzáteszi, csak az ő életében ez már az ötödik.","shortLead":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak –...","id":"20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085.jpg","index":0,"item":"28622898-c968-4f8f-9b12-acb5a9cb8dcc","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","timestamp":"2025. június. 10. 11:57","title":"Nádas Péter: „Olyan ember a mi hazánkban ritkán terem, aki világméretű diskurzusba beleszólna, legfeljebb a regnáló magyar miniszterelnöknek és külügyminiszterének vannak ilyen jellegű rögeszméi és hiedelmei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]