[{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","shortLead":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","id":"20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7.jpg","index":0,"item":"c0eed09d-70d3-474e-8753-dd3e02bde57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","timestamp":"2025. június. 10. 17:52","title":"Önkéntes gyógyszerárcsökkentést vállaltak a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c27a040-ff2a-4a9a-8c1d-a01b581cc3dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Marise Wipani a kilencvenes-kétezres években játszott több filmben és sorozatban. Halálának hírét a családja közölte.","shortLead":"Marise Wipani a kilencvenes-kétezres években játszott több filmben és sorozatban. Halálának hírét a családja közölte.","id":"20250610_Marise-Wipani-szineszno-Xena-meghalt-61-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c27a040-ff2a-4a9a-8c1d-a01b581cc3dc.jpg","index":0,"item":"63f6e5b3-36be-4e3a-a1f8-5b9cd0a1c723","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Marise-Wipani-szineszno-Xena-meghalt-61-eves","timestamp":"2025. június. 10. 10:32","title":"61 évesen meghalt a Xéna-sorozat színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","shortLead":"Közel egy hónapig tart majd a vágányzár. ","id":"20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008450fc-8457-45f1-a1f4-fb7c99be7cad.jpg","index":0,"item":"6c97de98-2b92-49f6-95d6-732363b734fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_pecsi-vasutvonal-felujitas-vaganyzar-potlobusz","timestamp":"2025. június. 10. 12:13","title":"Pár éve újították csak fel a pécsi vasútvonalat, de egy szakaszon ismét pótlóbuszok járnak majd, és az InterCityket sem a Keletiben kell majd keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55559833-2ce3-4eae-8444-4ef98c574394","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"86 éves volt.","shortLead":"86 éves volt.","id":"20250609_Elhunyt-Frederick-Forsyth-A-Sakal-napja-szerzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55559833-2ce3-4eae-8444-4ef98c574394.jpg","index":0,"item":"be75540a-6668-4ea3-babf-e492da350b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20250609_Elhunyt-Frederick-Forsyth-A-Sakal-napja-szerzoje","timestamp":"2025. június. 09. 19:52","title":"Elhunyt Frederick Forsyth, A Sakál napja szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","shortLead":"A márkaboltot szinte teljesen kipakolták, mielőtt a rendőrök megérkeztek.","id":"20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5543da3-d256-44df-bd33-52de0b2c8ce6.jpg","index":0,"item":"7e069608-b8d3-477e-aa10-7a9af4eb0b63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_los-angeles-zavargasok-fosztogatas-apple-store-video","timestamp":"2025. június. 11. 12:29","title":"Betörtek egy Apple Store-ba, és minden mozdíthatót elvittek a zűrzavart kihasználó fosztogatók Los Angelesben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány mellett működő védelmi, tudományos és technológiai kutatóintézet (DSTL) fejlesztette ki hadiipari partnervállalatokkal közösen.","shortLead":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány...","id":"20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22.jpg","index":0,"item":"5c8fe7d4-640f-4d44-a76a-cd4239aae393","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Titkos orosz szenzorokat találtak a vizekben, különleges robotokat vet be a brit haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]