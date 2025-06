Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","shortLead":"Akad több olyan is, ahol a felnőttektől is csak ezer forintot kérnek el.","id":"20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed38a36-e017-4d28-8589-bf10d21355c5.jpg","index":0,"item":"83706873-d3b1-4373-9ca2-3c626f0986a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_balaton-strand-belepo-dragulas-aremelkedes-furdozes","timestamp":"2025. június. 12. 06:48","title":"Van olyan balatoni strand, ahol 47 százalékkal kell többet fizetni a belépőért, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","shortLead":"A vadonatúj Leaf villanyautó a Nissan valaha készült legszerényebb légellenállású modellje.","id":"20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df1ede8-62de-4e5c-b64e-881141d8be35.jpg","index":0,"item":"1d24cb55-ea1b-413f-bd91-31e0b6880acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_a-levego-ker-elnezest-az-uj-nissan-leaftol","timestamp":"2025. június. 12. 06:41","title":"A levegő kér elnézést a teljesen új Nissan Leaftől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás idejére.","shortLead":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás...","id":"20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"6cfecb47-c738-429b-8470-06cffe3f235a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","timestamp":"2025. június. 11. 12:03","title":"Mobilblokkolókat kellett bekapcsolni az iskolák környékén, annyian akartak csalni a felvételin a mesterséges intelligenciával Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére. Az ellenzék nagy része nem vett részt a voksoláson.","shortLead":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére...","id":"20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc.jpg","index":0,"item":"3abf3100-a67f-42d0-8dd4-69a3dd35ef66","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","timestamp":"2025. június. 11. 12:36","title":"Polt Péter lett az Alkotmánybíróság új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd447f8-8bb0-431e-b3b3-834c4f2baabc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A személyzet még a levegőben megfékezte a tüzet.","shortLead":"A személyzet még a levegőben megfékezte a tüzet.","id":"20250611_Ferihegyen-hajtott-vegre-kenyszerleszallast-egy-torok-repulogep-miutan-tuz-utott-ki-a-fedelzeten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfd447f8-8bb0-431e-b3b3-834c4f2baabc.jpg","index":0,"item":"febb24a8-b1ca-484e-882f-f6b3ce6a3497","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Ferihegyen-hajtott-vegre-kenyszerleszallast-egy-torok-repulogep-miutan-tuz-utott-ki-a-fedelzeten","timestamp":"2025. június. 11. 20:27","title":"Ferihegyen hajtott végre kényszerleszállást egy török repülőgép, miután tűz ütött ki a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti” a kereskedelmi háború lezárását jelentő májusi megállapodást, és megszüntetheti Kína ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásait.","shortLead":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti”...","id":"20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"7deb28f5-a8e8-4d6d-aa00-812a6565cc82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","timestamp":"2025. június. 11. 15:00","title":"Megegyezett Kína és az Egyesült Államok, ismét exportálhatnak ritkaföldfémeket a kínai vállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk – Farkas Zoltán ajánlja az e heti HVG-t. ","shortLead":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk –...","id":"20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26.jpg","index":0,"item":"324f1658-3102-4ba5-9d6c-9e3a87e96dc0","keywords":null,"link":"/360/20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. június. 12. 08:00","title":"„Béke van még, de végletesen alá van aknázva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","shortLead":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","id":"20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257.jpg","index":0,"item":"ea85aff1-5edb-4a0c-9df0-98283f3a93ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","timestamp":"2025. június. 12. 12:02","title":"A világon először „négydimenziós” előzetes készült Brad Pitt filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]