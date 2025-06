Szédületes tempóban adósodnak el a fiatalok a munkáshitel miatt

Az MNB adatai szerint a 2025. januári bevezetés óta eltelt négy hónapban a bankok összesen 20 ezer munkáshitelt folyósítottak, összesen 77 milliárd forint értékben – írja a Népszava.

Ezzel a fiatal, nem diplomás, 17–26 év közötti pályakezdők által igénybe vehető, szabad felhasználású munkáshitel a teljes háztartási hitelállomány 7 százalékát adta 2025. április végén, nagyságrendileg ugyanannyit, mint a babaváró hitel. Az átlagos szerződési összeg 3,9 millió forint, ami alig marad el a maximálisan igényelhető 4 millió forinttól, ugyanis a szerződők 88 százaléka teljesen kimeríti a keretet.

Az MNB úgy becsül, hogy 2025 során körülbelül 300 milliárd forint értékű (azaz mintegy 77 ezer darab) szerződéskötés valósulhat meg – írja a lap. A jegybank az adósokat alacsony kockázatúként sorolja be, mert a törlesztőrészlet az elbírálás során figyelembe vett jövedelem mindössze 19 százalékát teszi ki. Ráadásul a munkáshitelt nem terheli kamat, mindössze egy 0,5 százalékos kezességvállalási díj.

Az állam számára a konstrukció nem tőkeigényes, csak a kamattámogatást kell kifizetni, mert a hitelt a bankok saját forrásból nyújtják, ugyanakkor számukra sem kockázatos, hiszen az állam kezességet vállal a kölcsönökre.

Szabad felhasználású hitel lévén a bankok és az MNB sem tudja, mire fordítják az összeget a fiatalok, ezért a jegybank kérdőíves felmérést végzett a körükben. Ebből kiderül, hogy a hitel főként a lakáspiacon hasznosul, a folyósítások 47 százalékát vásárlásra, építésre, felújításra, berendezésre fordítják. Fogyasztási céllal 24 százalék vett fel hitelt, ezek közül az autóvásárlás emelkedik ki, megtakarításként pedig a volumen 21 százaléka csapódik le.

A Népszava megjegyzi azt is, hogy a munkáshitelek kihelyezésével meredeken földbe állt a szintén szabad felhasználású Diákhitel2 konstrukció, amelynek a kamatlába jelenleg 9,65 százalék, miközben a piacon már 8 százalékos személyi kölcsön is elérhető (igaz, jövedelem nélküli diákoknak meglehetősen problémás ilyenhez hozzájutni). A kizárólag tanulmányi célokra fordítható Diákhitel1 továbbra is kamatmentes. 2026-ban a kormány már csak 12,2 milliárd forintot szánna a diákhitelezés támogatására, szemben a munkáshitelekre fordított 32 milliárd forinttal.

A kormány tervei szerint akár 500 milliárd forint munkáshitelt is folyósíthatnak a bankok, ám vélhetően ennél szerényebb lesz a kereslet. A Diákhitel Központ Zrt. napokban publikált 2024-es beszámolója szerint a cég összesen 238,7 milliárd forint diákhitelt és képzési hitelt folyósított 2024 decemberéig – írja a Népszava.