Már várja a pórul járt ügyfelek kárigényeit a bedőlt Unitravel biztosítója

Tudomása van az Unitravel Kft. fizetésképtelenségéről, és felkészült a kárigények kielégítésére – közölte az utazásszervezőt biztosító Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe. Az Unitravel hétfőn jelentette be, hogy fizetésképtelenné vált, és kérte a náluk utazásra befizetőket, hogy meg se jelenjenek a programokon.

A Colonnade Biztosító a maga részéről felkészült a kárrendezési eljárás mielőbbi elindítására, és egyeztet a Fővárosi Kormányhivatallal, és „a hatósági határozat meghozatalát követően haladéktalanul megkezdi az ügyintézést, a jogszabályban meghatározott módon és mértékig”. Mint írták, kiemelt prioritással kezelik a helyzetet, illetve

Munkatársaink megerősített ügyfélszolgálati háttérrel állnak rendelkezésre, hogy minden jogos kárigényt szakszerűen és a lehető leggyorsabban rendezzenek.

Jelezték azt is, hogy bár a kárrendezési eljárás megindításához szükség lesz a Fővárosi Kormányhivatal hivatalos, fizetésképtelenséget megállapító határozatára, de a károsultak már most benyújthatják náluk a kárigényhez szükséges dokumentumokat (például utazási szerződés, számlák, nyilatkozatok, befizető bankszámlaszáma stb. a teljes listát és a hivatalos tájékoztatást erre találja), amihez külön dedikált e-mail-címet is létrehoztak: biztositek@colonnade.hu.