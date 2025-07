Fizetésképtelenné vált az Unitravel utazási iroda

Újabb utazási iroda vált fizetésképtelenné: az Unitravel Kft. honlapján tájékoztatja az utasait arról, hogy a külföldön tartózkodó utasok hazajutása még biztosított, de az ezután utazókat arra kérik, hogy ne is jelenjenek meg az utazáson, mert vállalásaikat nem tudják teljesíteni.

A 24.hu idézi az Unitravel tájékoztatását, eszerint a cég vagyoni biztosítékkal rendelkezik, így ha a felügyeletét ellátó Fővárosi Kormányhivatal is megállapítja a fizetésképtelenséget, akkor a biztosító a jogszabályban előírt összegig és módon utólag visszatéríti a már befizetett előlegeket és részvételi díjakat az érintetteknek.

A cég közölte: nagyon sajnálják a kialakult helyzetet, de megpróbáltak magyarázatot adni arra, hogy miért nem tud tovább működni a közel 40 éves múltra visszatekintő magyar utazási iroda. Szerintük a fő ok a turisztikai piac jelenlegi helyzete: „néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra és hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte meghódítani a piacot”. Egy meg nem nevezett új piaci szereplőre is hivatkoznak, aki szerintük néhány éve jött Magyarországra és azonnal agresszív terjeszkedésbe kezdett, viszont 2023-as mérlegük szerint a veszteségük több mint egymilliárd forint. De továbbra is egyre több úti célt kínálnak, az Unitravel szerint jóval a nettó árak alatt. „Céljuk, hogy megöljék a magyar cégeket és egyeduralkodóvá váljanak a magyar piacon” – állították.