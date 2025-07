Bezár Biatorbágy Michelin-ajánlásos étterme, a Füge

Mindössze két és fél év után bezár a Füge étterem – írja honlapján és Facebook-posztjában a magasan értékelt vendéglátóhely, utoljára július 27-én, vasárnap lesz nyitva a konyha. Az addig fel nem használt fügés ajándékutalványokat kérésre beváltják.

Füge Kedves Vendégeink, Barátaink! Eljött a pillanat, amiről nehéz írni, és talán még nehezebb kimondani: a Füge elköszön. Közel két és fél éven át tettük bele a szívünket, lelkünket, minden napunkat….

A tulajdonos házaspár azután kezdte meg vendéglátó családi vállalkozását Biatorbágyon, hogy Szabadság úti törzshelyük bezárt, ebbe az ingatlanba költözött be a Füge. A 2023. februárban megnyitott éttermük már 2024-ben felkerült a Michelin Selected Restaurants (válogatott éttermek) listájára.

A gyors siker dacára most arról számolnak be, hogy „bármennyire is szeretnénk, éttermünk működését a mai viszonyok között már nem tudjuk tovább fenntartani, itt kell megállnunk”.

„Közel két és fél éven át tettük bele a szívünket, lelkünket, minden napunkat. Terítettük az asztalt, kerestük a legszebb alapanyagokat, főztünk, kóstoltunk, tanultunk, fejlődtünk és nevettünk” – foglalják össze történetüket. Mint írják, „az idő majd eldönti, hogy egyszer, valamikor, valahol, egy új formában újra kinyílik-e”.