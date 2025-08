A Tesla 29 milliárd dolláros részvénycsomaggal próbálja megtartani Elon Muskot

A Tesla 29 milliárd dollár értékű részvényjuttatást ítélt oda vezérigazgatójának, Elon Musknak, hogy biztosítsa a cégvezető maradását — írja a BBC.

A nagyvonalú döntés előzménye, hogy Musknak még 2018-ban ítélt meg a cég egy több mint 50 milliárd dolláros fizetési csomagot, azonban ezt idén januárban érvénytelenítette egy amerikai bíróság, mondván, hogy ez a hatalmas összeg tisztességtelen lenne a részvényesekkel szemben. Musk fellebbezett az ítélet ellen, míg a Tesla hétfőn bejelentette, hogy biztosak abban, hogy az új részvénycsomag ösztönözni fogja Elont, hogy maradjon a Teslánál.

„Elengedhetetlen, hogy megtartsuk és motiváljuk kivételes tehetségeinket, kezdve Elonnal” – írta a vállalat az X-en, ami egyébként szintén Musk tulajdonában van. A lap arra is kitér, hogy a mostani részvénycsomagot Musk csak akkor tarthatja meg, ha a bíróság végül nem állítja vissza a korábbi, 2018-as fizetési csomagot. Utóbbi esetben a milliárdosnak vissza kellene adnia az új juttatást, hogy elkerüljék a kettős kifizetést.

A Tesla vezetősége egyébként továbbra is abban bízik, hogy Musk végül mégis megkapja az eredetileg 56 milliárd dollárra becsült rekordösszegű csomagot, amely minden idők legnagyobb vállalati juttatása lenne az Egyesült Államokban. A csomagot olyan feltételekhez kötötték, mint például a vállalat piaci értékének, árbevételének vagy nyereségének növelése, amelyek időközben teljesültek is. A most megítélt részvények megerősíthetik Musk szavazati jogát a Tesla igazgatótanácsában is.

A Tesla közleménye szerint a cég most fordulóponthoz érkezett, és szüksége van Musk szakértelmére, ahogy az elektromos autóktól egyre inkább az MI és a robotika irányába mozdulnak el. Ráadásul a technológiai cégek egyre nagyobb összegeket ajánlanak a rivális cégek MI-szakembereinek, hogy elcsábítsák őket. A BBC szerint például Mark Zuckerberg is millió dolláros fizetésekkel próbált OpenAI-fejlesztőket átcsábítani a Metahoz.

Musk rövid politikai pályafutása után azért nem áll fényesen jelenleg a Tesla.

A Tesla bevétele 10 éve nem látott mértékben esett vissza Egyre súlyosabb a pénzügyi helyzet a korábban profitkirálynak tartott cégnél, ahol olcsóbb modellekkel mentenék a válságot.

A nyitókép forrása: AFP / Allison Robbert