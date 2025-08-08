Nem lett Európa-szinten rekordmagas a júliusi magyar infláció

Az elmúlt hónapban 4,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak a tavalyi évhez képest – ez kissé meghaladja az elemzők várakozásait – írja a G7.

A portál szerint a hazai drágulás az év elején rekordszintű volt Európán belül, ám mostanra már nem olyan kiemelkedő, hiszen az átlagos júliusi infláció két százalék körül volt az eurózónában, de ezt felülmúlta több ország is, például Észtország (5,6%), Szlovákia (4,5%) és Horvátország (4,5%). Előbbi kettőnél az élelmiszerárak és az üzemanyagok árának emelkedése okozta a magas inflációs értéket. Szlovákiában ráadásul napirenden van az áfa emelése is, ami az év eleji 20 százalék óta 23 százalékra emelkedett.

Néhány alacsonyabb értéket említve: az infláció júliusban Németországban 1,8%, Franciaországban 0,9%, Olaszországban 1,7% volt.

Horvátországban jócskán megdrágultak a szolgáltatások, ez leginkább a turizmust érinti, valamint az országban az év eleje óta hasonló ársapkákat alkalmaznak, mint Magyarországon. Emellett volt fogyasztói bojkott és áfacsökkentés a drágulás miatt, a G7 szerint a Horvát Nemzeti Bank is keresi a magyarázatot erre.

A portál elemzéséből kiderül, hogy az élelmiszerek, a háztartási energia, a szeszes italok és dohányáruk, valamint a szolgáltatások mutattak átlagon felüli drágulást hazánkban júliusban.

