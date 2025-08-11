Óriási roham indult júliusban az ingatlanokért

Az idei év eleve óriási ingatlanpiaci robbanással indult, de a kamattámogatott Otthon Start hitelprogram bejelentése tovább pörgette a folyamatot: a Zenga.hu ingatlankeresési portálon a telefonszám-felfedések és üzenetküldések száma 2 százalékkal meghaladta a január második hetében tapasztalt maximumot.

Ez két dolog miatt alakult így: „a szeptemberben induló Otthon Start program miatt olyanok is elkezdtek az eladó lakások között nézelődni, akik az első félévben kiszorultak a piacról, másrészt a felvételi ponthatárok kihirdetése is hatással volt az eladó és kiadó ingatlanok iránti érdeklődésekre” – mondta Futó Péter, a portál elemzési vezetője.

Az adatokból kiderül, hogy július utolsó hete volt az év második legerősebbje az eladó lakások iránti érdeklődéseket nézve, ami azt jelenti, hogy a piac mostanra az év első negyedévében jellemző átlagokat is meghaladta.

A program bejelentése óta öt megyében több mint másfélszer annyian kerestek ingatlant július végén, mint az Otthon Start program bejelentése előtt. A Zenga.hu felületén leginkább Komárom-Esztergom (76%), Bács-Kiskun (73%), Veszprém (69%), Győr-Moson-Sopron (66%) és Fejér (60%) megyében nőtt meg a komoly érdeklődők száma.

Kisebb, de 10-15 százalékos mértékű volt az emelkedés Baranya, Somogy és Nógrád megyében is. Egyedül Hevesben csökkent az ingatlankeresők száma a kedvezményes hitel bejelentése óta, amit részben a bázishatás magyarázhat, vagyis az, hogy a bejelentés előtti 26. héten átlag feletti volt ott az érdeklődők száma.