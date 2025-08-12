KSH: A dolgozók több mint harmadának kevesebbet ér a fizetése, mint egy éve

Az idei év elején a dolgozók 36 százalékának kevesebbet ért a nettó fizetése, mint egy évvel korábban – számolt be a 24.hu a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kísérleti statisztikája alapján. Azok aránya, akiknek nominálisan is csökkent a nettó bére, 19 százalék volt. Egy évvel korábban reálértéken még csak 21,2, nominálisan 13,2 százaléknak lett kevesebb a fizetése.

A bruttó átlagkereset – minden pótlékkal és jutalékkal együtt – 9,2 százalékkal nőtt az idei első negyedévben 2024 azonos időszakához képest, igaz, a növekedés üteme 5 százalékponttal csökkent. Azoknak az aránya, akiknek a bruttó bére csökkent, 17,7 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 12 százalékról.

A közigazgatásban és a védelemben volt a legnagyobb azoknak az aránya, akiknek csökkent a bruttó fizetése, 26,2 százalék. A feldolgozóipari dolgozók közül 22,5 százaléknak, a vízellátás, hulladékgazdálkodás és a szállítás, raktározás területén foglalkoztatottaknak közül pedig 21,5 százaléknak csökkent a bruttó bére.

