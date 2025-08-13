Minden idők legrosszabb almatermése lehet az idei

Nagy az esély arra, hogy az idei lesz a valaha volt leggyengébb almatermés Magyarországon – mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szon.hu-nak a FruitVeB szakmaközi szervezet elnöke.

Apáti Ferenc úgy számol, hogy étkezési almából 60-80 ezer tonna teremhet, miközben a vevőknek általában 110-120 ezer tonnára lenne igényük, ipari almából pedig – amelyet nem megesznek, hanem almalé vagy más termék gyártásához használják fel – 80-100 ezer tonna lehet, miközben 350-400 ezerre volna szükség.

Ha helyesnek bizonyul az előrejelzés, akkor a tavalyi, már elég gyenge termésnek a fele lehet az idei almamennyiség. Ami egyben drágulást is hozhat. A legfrissebb, júliusi inflációs adatban az látszik, hogy tavaly ilyenkor az ország különböző boltjaiban átlagosan 591 forint volt egy kilogramm alma ára, idén már 816.

Apáti azt emelte ki: április 7–8-án az almatermő területek 80-90 százalékán fagy volt, majd az ebből megmaradó termés nagy részét a május 10-i fagy tönkretette. Ezután májusban alig esett az eső, ettől ami alma mégis megtermett, az nem nőtt elég nagyra, majd jött a júniusi kánikula.