Így tud drága budapesti kerületben lakást venni Otthon Start hitellel

Akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet egy felújítandó lakás négyzetmétere, mint egy felújítotté, így a drágább budapesti kerületekben – mint például az I., II., V., VI., XI., XII., XIII. kerület – is jó eséllyel ugorhat bele a vállalkozó szellemű vásárló Otthon Start hitellel egy ingatlanba – derül ki a Zenga.hu ingatlanhirdetési portál összeállításából.

Emlékeztetnek, hogy a szabályok szerint csak olyan ingatlant lehet a legfeljebb 3 százalékos hitellel megvásárolni, amelynek a vételára nem éri el lakás esetében a 100 millió, családi ház esetében a 150 millió, négyzetméterára pedig az 1,5 millió forintot.

A kedvelt kerületekben a lakás állapotában kell kompromisszumot kötni, ami azt jelenti, hogy nem azonnal beköltözhető állapotú, hanem felújítandó ingatlant érdemes nézni.

Ehhez viszont nagyobb alaptőke is kell, ugyanis az Otthon Start hitelből nem lehet felújítást finanszírozni.

„Becsléseink szerint Budapesten 10-30 százalékkal kerül többe egy felújítás, mint vidéken, ami egyrészt a magasabb munkaerőköltségekkel, másrészt bizonyos kerületek és lakástípusok esetében a logisztikai nehézségekkel magyarázható. Úgy számolunk, hogy

felújítandó ingatlan vásárlása esetén átlagosan 10-12 millió forint plusszal érdemes számolni,

persze sok minden függ a felújítás mértékétől is” – idézték a közleményben Futó Pétert, a zenga.hu elemzési vezetőjét.

Taglalják a lehetséges felújítási költségeket is:

egy 50-60 négyzetméteres budapesti lakás alap felújítása – festés, a burkolatcsere és kisebb javítások – 5-8 millió forint között lehet,

egy közepes felújítás – új burkolatok, a villany- és vízvezetékek részleges cseréje, új nyílászárók – 9-12 millió forint,

míg egy teljes körű felújítás költsége – a komplett gépészet, a fűtésrendszer, a nyílászárók, a burkolatok és a beépített bútorok cseréjével – 13-17 millió forintot is elérheti,

aki a legdrágább, prémium minőséget célozza meg, a határ a csillagos ég, akár 20-30 millió forintot is könnyen el lehet költeni egy ekkora lakás luxusszínvonalú felújítására.