Belvárosi palotában nyit mini-campust a százmilliós állami támogatásokhoz jutó Magyar Vezetőképző Alapítvány

Kétmilliárd forintot is érhet az a műemlék épület a budapesti Belváros egyik legértékesebb részén, amit megszerzett a Magyar Vezetőképző Alapítvány (MVA) – írta a Szabad Európa.

Az V. kerületi Szép utca és a Reáltanoda utca sarkán álló palota az Almásy, a Szapáry majd a Zichy család tulajdonában állt, de már évek óta romosan áll. A lap kérdésére az MVA most elárulta, hogy a helyszínen egy „mini campust” hoznának létre.

Ennek tanulmányterveit márciusban fogadta el a Belváros-Lipótvárosi önkormányzat. Az elérhető dokumentumok szerint a Szép utca 6. alatti épület alapterületének több mint 30%- át az oktatási terek, közösségi terek, irodák, tárgyalók adják majd, és „közösségi funkciókat kap” , és melegítőkonyha, valamint 29 vendégszoba kerül kialakításra. A földszinten a Reáltanoda utcai szárnyban bisztró jellegű étterem lesz, a Szép utcai utcafronton cukrászda kaphat helyet.

A lap emlékeztetett rá, hogy a Magyar Vezetőképző Alapítvány küldetése honlapja szerint, hogy “keresztény szemléletű gazdasági és egyéb irányú képzést nyújtson”. Hozzájuk tartozik a „katolikus, keresztény értékrendű” Slachta Margit Kollégium, a keresztény fiataloknak tréningeket kínáló Morus Vezetőképző Akadémia, és a „tradíciókra támaszkodó” pedagógus-továbbképzéseket szervező Kornis Központ.

Történetét korábban a Válasz Online is feldolgozta, ebben a „KDNP-ciszterci-ügy” egyik részleteként hivatkoztak rá. A ciszterci rend gazdálkodása miatt 2023 tavaszán indított vizsgálatot a Vatikán, ennek végén a zirci gazdasági vezető és a korábbi főapát kilépett a rendből, a főapát a papi hivatás alól is kérte – és megkapta – a felmentését.

A Szabad Európának ugyanakkor a rend jogi képviselője azt válaszolta, hogy a Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátságának már semmilyen kapcsolata nincs a Magyar Vezetőképző Alapítvánnyal.

Beszédes viszont az MVA beszámolója, mely szerint 2021 és 2024 között majdnem 1,8 milliárd forint támogatást kapott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től A nemzetközi üzleti képzési és ágazati továbbképzési központ kialakításának támogatása” címszóval. Az alapítvány ugyanettől a szervezettől további 112 millió forintot „A nemzetközi üzleti képzések hallgatói részére ösztöndíj-támogatás”-ra a 2023.10.01-2026.12.31-ig terjedő időszakra.

Az alapítvány is elismerte, hogy “általában állami támogatásokból ” működik.