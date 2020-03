Agyunk mely részével látunk bele a jövőbe?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan érzik magukat a párkapcsolatukban, illetve fontos üzenetet továbbítanak a potenciális riválisoknak. ","shortLead":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan...","id":"202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb33e593-d103-4ebf-98d6-4b791d996d33","keywords":null,"link":"/360/202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","timestamp":"2020. február. 29. 09:00","title":"Miért tesz ki valaki közös profilképet a Facebookra? Íme a pszichológusok válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467b4546-800b-4684-8161-7fdcfd186375","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dömösi madármentő csapatát egy Somogy megyei községből keresték meg, hogy szedjék le a gólyafészket, mert félnek, hogy a hamarosan érkező vándormadarak koronavírust hoznak magukkal. ","shortLead":"A dömösi madármentő csapatát egy Somogy megyei községből keresték meg, hogy szedjék le a gólyafészket, mert félnek...","id":"20200229_Le_akarjak_verni_a_falu_egyetlen_golyafeszket_mert_rettegnek_a_koronavirustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467b4546-800b-4684-8161-7fdcfd186375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b9778-8543-4069-8e06-2510e60a8cd2","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Le_akarjak_verni_a_falu_egyetlen_golyafeszket_mert_rettegnek_a_koronavirustol","timestamp":"2020. február. 29. 10:57","title":"Le akarják verni a falu egyetlen gólyafészkét, mert rettegnek a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","shortLead":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","id":"20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d81c065-c4fa-41c9-8b8d-4041f4687669","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","timestamp":"2020. február. 29. 19:39","title":"Gyereket várnak Boris Johnsonék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","shortLead":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","id":"20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d41ff-1783-4576-9910-2cc26f4ec4d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 17:52","title":"Dél-Koreában bezártak a templomok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","shortLead":"Vörös, sárga és zöld zóna jelzi majd, mennyire érintett egy-egy tartomány. ","id":"20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da8e49d-b62e-4f2f-b558-0d314fdb0d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715e57a-71b1-4c92-b81c-721fd1958ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_zona_Olaszorszag_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 20:44","title":"Három zónára osztották fel Olaszországot, hogy megfékezzék a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg olvasható.","shortLead":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg...","id":"20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7ad298-67c4-4058-9e05-b6efd1798901","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. március. 01. 06:41","title":"Vissza a 80-as évekbe: szuperritka és alig használt BMW M1 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval több szavazatot kapott, mint ahogyan azt a közvélemény-kutatások előzőleg mérték. Magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe.","shortLead":"Szlovákiában tarolt az ellenzék, a nem hivatalos végeredmények szerint a jobboldali OLaNO nyert a választáson, és jóval...","id":"20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3df25-9acb-4f26-836b-47af685037e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Legyozte_az_ellenzek_Fico_partjat_a_szlovak_valasztason","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Legyőzte az ellenzék Fico pártját a szlovák választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére, bosszantására, ellehetetlenítésére.","shortLead":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére...","id":"202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2b780f-2c8f-4649-85bb-d06937f336c6","keywords":null,"link":"/360/202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","timestamp":"2020. március. 01. 08:15","title":"Megjelent a távvezérelt zaklatás az okosotthonok elterjedésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]