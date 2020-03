Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két programverziót teljes áron kifizetnie. Az Apple ugyanis engedélyezte, hogy a fejlesztők csomagban is árulhassák szoftvereiket.","shortLead":"Ha egy iPhone-ra vásárolt app Mac számítógépekre írt verzióját is használná valaki, ezután nem kell a két...","id":"20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951421-5b5d-47d9-b548-b9af8d0f3f51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_app_store_apple_iphone_mac_alkalmazas_universal_purchase","timestamp":"2020. március. 25. 11:03","title":"Meglépte az Apple, amit sokan vártak: az iPhone-os app mellé csomagban járhat a maces is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52df81c9-a171-49d4-910e-7920195bdd93","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kihagyható-e kötőjel a Covid-19-ből, megfertőződhetnek-e az orkok is és teherbe lehet-e esni a szájmaszktól. A Duma Aktuál saját kormányinfóján csupa fontos kérdést kap Kovács András Péter, amiket precíz módon válogattak ki kollégái. Kovács Zoltán alighanem állva tapsol.","shortLead":"Kihagyható-e kötőjel a Covid-19-ből, megfertőződhetnek-e az orkok is és teherbe lehet-e esni a szájmaszktól. A Duma...","id":"20200324_Duma_Aktual_Koronainfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52df81c9-a171-49d4-910e-7920195bdd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516550ad-de1b-432c-bf50-a80bcebff3bf","keywords":null,"link":"/360/20200324_Duma_Aktual_Koronainfo","timestamp":"2020. március. 24. 15:30","title":"KAP kormányinfóján rejtvénymagazin is kérdezhet, a fontos témákra sajnos nem jut idő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, hogy Shakespeare-ből a pestis a legjobbat hozta ki, és megírta járvány idején a Lear királyt, de nem kell mindenkinek Shakespeare-nek lennie. Egy pszichológus szerint pedig az sem baj, ha egyáltalán nincs kedvünk produktívnak lenni vagy mozogni a házi karanténban. Ne feszüljünk rá, engedjük el. ","shortLead":"Lehet, hogy Shakespeare-ből a pestis a legjobbat hozta ki, és megírta járvány idején a Lear királyt, de nem kell...","id":"20200325_Ne_gorcsoljunk_ra_a_karantenra_nem_kell_minden_percet_hasznosan_eltolteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bc9924-a190-4b9f-a939-fb0101d90c28","keywords":null,"link":"/elet/20200325_Ne_gorcsoljunk_ra_a_karantenra_nem_kell_minden_percet_hasznosan_eltolteni","timestamp":"2020. március. 25. 13:11","title":"Ne görcsöljünk rá a karanténra, nem kell minden percét hasznosan eltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61019c81-a678-46f8-8269-3353b1a46950","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200325_Marabu_Feknyuz_Ellenseg_a_kapuk_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61019c81-a678-46f8-8269-3353b1a46950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347aeff-34ee-4deb-b36a-7c68d8c25546","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Marabu_Feknyuz_Ellenseg_a_kapuk_elott","timestamp":"2020. március. 25. 13:55","title":"Marabu Féknyúz: Ellenség a kapuk előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0920f3c2-9a9c-432d-b59d-1d2a4affd7d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencvenkét éves korában, álmában hunyt el.","shortLead":"Kilencvenkét éves korában, álmában hunyt el.","id":"20200324_alberto_uderzo_asterix_obelix_szerzoje_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0920f3c2-9a9c-432d-b59d-1d2a4affd7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4aab3a-ce88-4552-bcd6-bc56039ce275","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_alberto_uderzo_asterix_obelix_szerzoje_meghalt","timestamp":"2020. március. 24. 12:56","title":"Meghalt Alberto Uderzo, az Asterix rajzolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik a legnagyobb problémát. ","shortLead":"Az agrárium importigényes és sokat exportál, ezért jelenleg a szállítmányozásban tapasztalható fennakadások jelentik...","id":"20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f89c03c-7aff-486f-a12c-b14d5ac76f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_A_mezogazdasagot_is_sujtja_a_jarvany_de_az_elelmiszerellatas_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. március. 25. 13:49","title":"A mezőgazdaságot is sújtja a járvány, de az élelmiszer-ellátás nincs veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban elszabadul a járvány, ágyból és lélegeztetőgépből kell majd sokkal több.","shortLead":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban...","id":"20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba90a17-c7c3-4802-a9bb-a54d50cd1688","keywords":null,"link":"/360/20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. március. 25. 11:00","title":"Nehezített pályán futnak versenyt a kórházak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.","shortLead":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került...","id":"20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a46a35a-6e71-4f3a-9756-61c5fe96e6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 24. 18:42","title":"Vidéki városok is készítettek mentőcsomagot a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]