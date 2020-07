Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást kiadók.","shortLead":"Az egykori Airbnb-s lakások megjelentek az albérletpiacon, most már az egyetemekre felvett diákokra várnak a lakást...","id":"20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1eede-31cd-4606-8fee-07561f2b1551","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_budapesti_alberletarak_jarvany_ingatlan","timestamp":"2020. július. 01. 11:04","title":"Tíz százalékkal estek a budapesti albérletárak a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott alább.\r

","shortLead":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott...","id":"20200629_befektetesi_arany_bav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476c123a-5b98-4990-bc63-b62228ded3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_befektetesi_arany_bav","timestamp":"2020. június. 29. 16:34","title":"Várólistáról lehet csak aranytömböt venni a BÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e5b8de-b7dc-4b4d-b915-2b563740b641","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztay András helyére nevezték ki múlt héten, máris lemondott Ződi Zsolt. Keddtől vezérigazgató nélkül működik az Index. A lap főszerkesztője – és több munkatársa – másfél hete érzi veszélyben a szerkesztőség függetlenségét. ","shortLead":"Pusztay András helyére nevezték ki múlt héten, máris lemondott Ződi Zsolt. Keddtől vezérigazgató nélkül működik...","id":"20200630_Megismerte_a_ceg_penzugyi_helyzetet_lemondott_az_Index_uj_vezerigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e5b8de-b7dc-4b4d-b915-2b563740b641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dda18e-6d89-48ca-810d-5b5a3140b8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Megismerte_a_ceg_penzugyi_helyzetet_lemondott_az_Index_uj_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. június. 30. 10:13","title":"Megismerte a cég pénzügyi helyzetét, lemondott az Index új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az IKEA felméréséből az is kiderült, hogy a magyarok szerint a magáncégek fő feladata a környezetvédelem népszerűsítése. ","shortLead":"Az IKEA felméréséből az is kiderült, hogy a magyarok szerint a magáncégek fő feladata a környezetvédelem...","id":"20200701_ikea_europai_zold_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ca13ae-e0af-4897-bb92-5aaed993f470","keywords":null,"link":"/zhvg/20200701_ikea_europai_zold_megallapodas","timestamp":"2020. július. 01. 13:05","title":"A magyarok fele még nem hallott az Európai Zöld Megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de még a képzettsége is, egyvalami mégis közös bennük: szegényebbek, mint az országuk többségi társadalma. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az ezt vizsgáló elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de...","id":"20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b78088a-1cb7-4c60-9ef7-e1be2104e0a4","keywords":null,"link":"/360/20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","timestamp":"2020. július. 01. 07:00","title":"Miért maradnak szegényebbek a kisebbségek, ha egyszer nincs diszkrimináció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz fotóművész, aki azokat a vizuális érzeteket, élethelyzeteket akarja visszaadni, amelyeket a nagymamája meséi keltettek benne a háborúról. A járvány miatt elrendelt korlátozások végeztével ismét látogatható műcsarnokbeli kiállítása.","shortLead":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz...","id":"202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518feda8-7fce-4d43-a80e-fa77c358b60d","keywords":null,"link":"/360/202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","timestamp":"2020. június. 29. 17:00","title":"22 fotó mutat be hátborzongató víziót a túlélésről a velencei gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent bevallott, hogy elkerülje a halálbüntetést.","shortLead":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent...","id":"20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4280-2569-481f-a92e-97442cc177b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","timestamp":"2020. június. 30. 06:48","title":"Tizenhárom gyilkosságot vallott be egy egykori rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki városházán.","shortLead":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki...","id":"20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff0f65d-8d5f-45d8-8f4f-060abc1ea6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","timestamp":"2020. július. 01. 10:55","title":"Szétesőben Szolnokon az ellenzéki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]