Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált Szilágyi Lenke.","shortLead":"Kijevtől a Bajkál-tóig örökítette meg az 1990 utáni Oroszországot a hazai underground krónikásaként ismertté vált...","id":"202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552380f1-62d9-4d3c-94a2-0562a8a82a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70b7a1c-0132-4b8c-9374-5e7b97843da7","keywords":null,"link":"/360/202031_tarlat__posztszovjet_szilagyi_lenke_fotoi_19902002","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:15","title":"Oroszország a '90-es években: hamis útlevél is kellett a magyar fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","shortLead":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","id":"20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b30ae-0172-4146-aa9f-621ee9d35d30","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","timestamp":"2020. augusztus. 02. 13:41","title":"Gyurcsány: Tönkre akarják tenni a fesztiválpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel Gergő PR-stratéga és válságmenedzserrel, az Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs Tagozatának elnökével beszélgettünk arról, hogyan is kellene hatékonyan beszélnünk a klímaváltozásról.","shortLead":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel...","id":"20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e5291-7bbf-46d2-814a-c23def05f530","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:00","title":"Ahogy a klímaváltozásról beszélünk olyan, mintha spammelnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A biztonságot nem növelik, a tanulmányi eredményeket rontják az iskolarendőrök – tárták fel amerikai kutatók. A tanárok többsége mégsem küldené el őket, de komolyabb képzést írna elő nekik. Érdemes figyelni az ottani tanulságokat, miután ősztől nálunk is rendőrök mennek az iskolákba, nem épp kidolgozott szakmai módszertan alapján.","shortLead":"A biztonságot nem növelik, a tanulmányi eredményeket rontják az iskolarendőrök – tárták fel amerikai kutatók. A tanárok...","id":"20200801_Tobb_iskolarendor_rosszabb_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa88c50-cd1d-4779-9e53-464baa8c3691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee88cd8-cf8f-46d9-a221-912d9a0d901f","keywords":null,"link":"/360/20200801_Tobb_iskolarendor_rosszabb_erettsegi","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:00","title":"Több iskolarendőr, rosszabb érettségi? Nehogy már ebben kövessük Amerikát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","shortLead":"Tűzgyújtási tilalom van, de ez sokakat nem érdekel.","id":"20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f4c4c-b9b2-447b-bb30-a7c84b906e76","keywords":null,"link":"/zhvg/20200802_amazonas_medence_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:57","title":"Júliusban közel 7000 erdőtüzet észleltek az Amazonas-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszállásra készül a Waberer's szállítmányozási cég fő tulajdonosa, a Mid Europa Partners. A cég ezt hivatalosan is megerősítette. ","shortLead":"Kiszállásra készül a Waberer's szállítmányozási cég fő tulajdonosa, a Mid Europa Partners. A cég ezt hivatalosan is...","id":"20200801_A_Waberersbol_valo_kiszallasra_keszul_a_fo_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de7d182-e655-4385-b0cb-cb69069005b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_A_Waberersbol_valo_kiszallasra_keszul_a_fo_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:59","title":"A Waberer’s-ből való kiszállásra készül a fő tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b510-67f6-47d3-991d-84173b6402b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. július. 31. 21:29","title":"A WHO szerint évtizedekig érezhető lesz a járvány hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Arsenal nyerte a labdarúgó angol FA Kupát, miután a szombati döntőben 2-1-re legyőzte a szintén londoni Chelsea-t a Wembley Stadionban.","shortLead":"Az Arsenal nyerte a labdarúgó angol FA Kupát, miután a szombati döntőben 2-1-re legyőzte a szintén londoni Chelsea-t...","id":"20200801_Az_Arsenal_nyerte_az_angol_FA_kupat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91b05b8-0c77-4757-9217-ae5513deac04","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Az_Arsenal_nyerte_az_angol_FA_kupat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:32","title":"Az Arsenal nyerte az angol FA kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]