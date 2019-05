Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","shortLead":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","id":"20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5da0b-9de5-4418-ae20-0ec3a77400b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","timestamp":"2019. május. 09. 10:44","title":"Észak-Korea megint Japán felé lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal (SSJ-100) korábban is sok gond volt, s az utóbbi napokban is több gép indult hibák miatt késéssel, illetve maradt a földön.","shortLead":"A 41 halálos áldozatot követelő vasárnapi moszkvai légi katasztrófában érintett géptípussal, a Szuhoj SuperJet 100-zal...","id":"20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6081383f-c14e-4e46-82da-efbed28c89a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c3082-12db-4c56-8833-15ea95ecf01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Sok_a_baj_az_orosz_SuperJetekkel__ilyen_gep_jart_szerencsetlenul_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 08. 16:56","title":"Sok a baj az orosz SuperJetekkel – ilyen gép járt szerencsétlenül Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra Pakisztánban. A már Kanadába élő lányaihoz költöző asszonyt 2010-ben ítélték halálra, ám a legfelső bíróság végül megváltoztatta az ítéletet. Ászija Bibi ügye komoly hullámokat vetett az országban, százezres tüntetéseken is tiltakoztak a fanatikusok a felmentés miatt.","shortLead":"Kanadába repült Ászija Bibi, az a pakisztáni keresztény asszony, akit istenkáromlás vádjával ítéltek halálra...","id":"20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4ebbdc-abe7-4da5-af3f-a72d53bf03c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Veget_erhetnek_a_Pakisztanban_istenkaromlasert_halalra_itelt_Aszija_Bibi_megprobaltatasai","timestamp":"2019. május. 08. 16:16","title":"Véget érhetnek a Pakisztánban istenkáromlásért halálra ítélt Ászija Bibi megpróbáltatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű matematikaérettségi értékelésénél. A diákok túl nehéznek tartották a tesztet, az Oktatási Hivatal (OH) azonban nem így látja, nem lesz változás.","shortLead":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű...","id":"20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abad2431-b133-419d-bce8-203eddd2383e","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","timestamp":"2019. május. 09. 10:37","title":"OH: Nem lesz változás a matekérettségi pontszámításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek szánt béta-verzió hármas változatát már most ki lehet próbálni.","shortLead":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek...","id":"20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c5d37-fadd-487c-83fc-cc27e8823ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","timestamp":"2019. május. 08. 09:33","title":"Az öné köztük van? Ezekre a telefonokra már most elérhető a legújabb Android, a Q béta-verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a böngészőből már jól ismert Inkognitó módot a térképes szolgáltatásába is átülteti.","shortLead":"A Google a böngészőből már jól ismert Inkognitó módot a térképes szolgáltatásába is átülteti.","id":"20190508_inkognito_mod_google_terkep_google_maps_io_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee49ddd-c5ca-46dc-bc2e-b27df6b3987a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_inkognito_mod_google_terkep_google_maps_io_konferencia","timestamp":"2019. május. 08. 09:03","title":"Inkognitó módot kap a Google Térkép, \"titokban\" is kereshetünk majd helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban róla csinált most egy új játékot az Apple. ","shortLead":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban...","id":"20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b12130-0a1c-4b7d-87bd-96a3dfc86c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","timestamp":"2019. május. 08. 12:03","title":"11 év után új iPhone-játékot adott ki az Apple, nem is akárkiről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába, miközben ész nélkül sanyargatjuk magunkat az edzőteremben. Mindezzel azonban csak a céljaink ellenkezőjét érjük el. Mutatjuk, hogy ezzel szemben mi a hatékony fogyás és alakformálás egészséges receptje.","shortLead":"Ismerős helyzet? Kisüt a nap, máris nyitnak a strandok, mi pedig pánikszerűen vágunk bele egy újabb divatdiétába...","id":"20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87f7e6d-a81e-4d73-a870-b44530b8c8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458be61d-8192-44f5-8215-821835ba29a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190508_mediwel_fogyas_egeszseg_flabelos","timestamp":"2019. május. 08. 11:30","title":"Egészséges és hatékony fogyás: lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]