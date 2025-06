Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc nem fogja szégyellni, hogy úgy kell élnie, mint egy milliárdos, a kormány viszont épp újabb milliárdokat von el Budapesttől, hogy a Szerencsejátéknak kevesebb adót kelljen fizetnie. Eközben a lakossági megtakarítások ömlenek ki az országból, persze, akinek csak van, hiszen például a nyugdíjasok harmada a létminimum alatt él. Számukra már csak a a gyógyszertári árstop és kormány 30 ezres utalványa jelenthet megoldást, feltéve, hogy lesz mire elkölteniük, mivel ismét súlyos aszálya rémképe fenyegeti Magyarországot. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Mészáros Lőrinc nem fogja szégyellni, hogy úgy kell élnie, mint egy milliárdos, a kormány viszont épp újabb...","id":"20250608_Es-akkor-a-nyugdijasok-utalvanybol-vehetik-a-befagyasztott-aru-vegbelkenocsot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944.jpg","index":0,"item":"352ebbb6-0c67-4fd0-8664-2880e853bf1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_Es-akkor-a-nyugdijasok-utalvanybol-vehetik-a-befagyasztott-aru-vegbelkenocsot-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 07:00","title":"És akkor Elon Musk lett Donald Trump Simicskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint az alvilágban Turek néven ismert feleségét is adócsalással gyanúsítják.","shortLead":"A lap információi szerint az alvilágban Turek néven ismert feleségét is adócsalással gyanúsítják.","id":"20250606_Magyar-Nemzet-Egy-brutalis-maffiagyilkossag-tanuja-is-azok-kozott-van-akiket-a-Nagybani-Piacon-nemreg-letartoztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"5965b7e4-48ab-4423-b563-545102c0e0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Magyar-Nemzet-Egy-brutalis-maffiagyilkossag-tanuja-is-azok-kozott-van-akiket-a-Nagybani-Piacon-nemreg-letartoztattak","timestamp":"2025. június. 06. 21:19","title":"Magyar Nemzet: a Döcher-gyilkosság egyik tanúja is azok között van, akiket a Nagybani Piacon nemrég letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bfde59-6e65-4629-ab5e-0f74b5500124","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pécsi Ármint a Puskás Akadémiától veheti meg az angol bajnok. ","shortLead":"Pécsi Ármint a Puskás Akadémiától veheti meg az angol bajnok. ","id":"20250606_pecsi-armin-kapus-puskas-akademia-liverpool-igazolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5bfde59-6e65-4629-ab5e-0f74b5500124.jpg","index":0,"item":"1e864938-b1da-40e3-9cb4-e92bd36811e7","keywords":null,"link":"/sport/20250606_pecsi-armin-kapus-puskas-akademia-liverpool-igazolas-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 14:26","title":"Magyar kapust igazol a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lehet aláírni megy a Liverpoolhoz.","shortLead":"Lehet aláírni megy a Liverpoolhoz.","id":"20250607_Kerkez-privat-okokra-hivatkozva-elhagyta-a-valogatott-edzotaborat-nem-jatszik-a-kazahok-ellen-sem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef.jpg","index":0,"item":"5717113f-3d54-4b79-9c28-0df254aeb5c1","keywords":null,"link":"/sport/20250607_Kerkez-privat-okokra-hivatkozva-elhagyta-a-valogatott-edzotaborat-nem-jatszik-a-kazahok-ellen-sem","timestamp":"2025. június. 07. 11:05","title":"Kerkez privát okokra hivatkozva elhagyta a válogatott edzőtáborát, nem játszik az azeriek ellen sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint a magyar miniszterelnök épp úgy gyáva kiállni vele vitázni, ahogyan a honvédelmi minisztere is fél leülni vitázni Ruszin-Szendi Romulusszal.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint a magyar miniszterelnök épp úgy gyáva kiállni vele vitázni, ahogyan a honvédelmi minisztere...","id":"20250606_magyar-peter-orban-viktor-reakcio-bastya-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"e4336d57-3eab-402a-80e2-980bc1d95fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_magyar-peter-orban-viktor-reakcio-bastya-elvtars","timestamp":"2025. június. 06. 10:16","title":"Magyar Péter: A világ leggazdagabb miniszterelnöke gyáva kiállni nyílt vitára velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35330506-142e-49de-9c08-9fe57854db7c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Döbbenetes szintekig ment le az amerikai politika, amikor csütörtökön élőben figyelhettük, amint Donald Trump és Elon Musk egymásnak esik. De min vesztek össze annyira, hogy az X-en gyalázzák egymást, mit reagálnak a trumpista szavazók, és egyáltalán, mi jöhet most?","shortLead":"Döbbenetes szintekig ment le az amerikai politika, amikor csütörtökön élőben figyelhettük, amint Donald Trump és Elon...","id":"20250606_musk-trump-usa-twitter-spacex-tesla-veszekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35330506-142e-49de-9c08-9fe57854db7c.jpg","index":0,"item":"d2f43264-b9fe-4164-929d-d8c2fa994be3","keywords":null,"link":"/360/20250606_musk-trump-usa-twitter-spacex-tesla-veszekedes","timestamp":"2025. június. 06. 15:53","title":"Pár poszt választotta el a világot attól, hogy Musk leírja: „Trump egy geci”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","shortLead":"A vita azt követően robbant ki, hogy múlt héten egy határvillongásban életét vesztette egy kambodzsai katona.","id":"20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba11e60-fce3-42fe-998b-d1986513d7ac.jpg","index":0,"item":"4226ca4e-2886-460c-801c-2ab92a8dfaf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_kambodzsa-thaifold-hatarvita-katonai-feszultseg-hatarvillongas","timestamp":"2025. június. 06. 13:18","title":"Fellángolt egy határvita Thaiföld és Kambodzsa között, Bangkok magas szintű katonai művelettel fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: igazi kuruc.infós tempó és budapestiek a szakadéknál.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben...","id":"20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"4f5ecb62-b2e0-4fbf-8c05-1bc5149816d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","timestamp":"2025. június. 08. 06:00","title":"Mindenki fogja be, semmi sem jár │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]