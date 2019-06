Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","shortLead":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","id":"20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad363-44f4-41d8-8f2f-ad5b72254a30","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","timestamp":"2019. június. 05. 16:39","title":"Látványos felhőképeket produkált ma az időjárás – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Január 1-jétől a vendéglátás után a szálláshely-szolgáltatás áfája is 18-ról 5 százalékra csökken. Míg a kisebb panzió- és hoteltulajdonosoknak valószínűleg semmit sem hoz majd a konyhára a változás, a kormányközeli oligarchák ezzel is milliárdokat szakíthatnak. ","shortLead":"Január 1-jétől a vendéglátás után a szálláshely-szolgáltatás áfája is 18-ról 5 százalékra csökken. Míg a kisebb panzió...","id":"20190607_Nem_kell_tobb_vendeg_Meszaros_Lorincnek_ahhoz_hogy_milliardokkal_tobbet_keressen_a_szallodaiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f94e0d-2c52-46fc-961c-c922b3774fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2162b41-cc3f-4313-a00d-7666ff6f7f7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Nem_kell_tobb_vendeg_Meszaros_Lorincnek_ahhoz_hogy_milliardokkal_tobbet_keressen_a_szallodaiparban","timestamp":"2019. június. 07. 11:25","title":"Nem kell több vendég Mészárosnak ahhoz, hogy újabb milliárdokat keressen a szállodáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van. Arról egyelőre még nincsen információ, hogy mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"Dylan kódnév alatt olyan eszközön dolgozik az Amazon, amelyik felismeri, hogy a viselője éppen milyen hangulatban van...","id":"20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec0687-082b-4d42-b0a4-62ab652a8b9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_erzelemfelismero_viselheto_eszkoz_amazon_dylan_alexa","timestamp":"2019. június. 07. 12:03","title":"Olyan kütyü készül, amelyik felismerheti, ha ön szomorú, vidám vagy éppen haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","id":"20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e427d0d-773e-4f99-8baa-79e146ae4d55","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","timestamp":"2019. június. 07. 15:07","title":"Az amerikai őslakosok rokonait találták meg Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes higiénia területére is bemerészkedtek.","shortLead":"Gőzerővel tolja ötleteit a Microsoft marketingcsapata az Xbox népszerűsítésére. Ennek érdekében most a személyes...","id":"20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be8d0c6-d30b-4c46-83cd-a078dff5446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb07a3f-3364-4204-af8f-a3f1e91bf287","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_lynx_egyuttmukodes_xbox_markaju_tisztalkodoszerek","timestamp":"2019. június. 06. 14:03","title":"Érdekes Microsoft-ötlet: ezektől vajon Xbox-illata lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","shortLead":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","id":"20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee227137-91d0-414b-bfc1-d4d205481f21","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","timestamp":"2019. június. 06. 13:49","title":"Ed Sheerannel reklámoz a Heinz ketchup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként felépít, a mai globális kultúra pedig élményalapon hálózza be az ifjúságot – Demeter Szilárd, az egykori utcai harcos, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója adott interjút a 168 Órának.","shortLead":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként...","id":"20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a1306-32a2-4824-a334-1eda39341743","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","timestamp":"2019. június. 06. 17:39","title":"Demeter Szilárd: \"Minden hatalom célja az értelmiségi holdudvarának jutalmazása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évvel az Alkotmánybíróság döntése után lépett a kormány, és készített egy javaslatot, amely szerint az MNB-alapítványok által adott támogatásokra is vonatkozna a közpénz átláthatóságáról szóló törvény.","shortLead":"Egy évvel az Alkotmánybíróság döntése után lépett a kormány, és készített egy javaslatot, amely szerint...","id":"20190605_Torvenybe_irjak_nem_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tamogatas_amit_MNBalapitvany_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2ca85d-fdaf-4ac5-8fce-71c8224c15d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Torvenybe_irjak_nem_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tamogatas_amit_MNBalapitvany_ad","timestamp":"2019. június. 05. 16:33","title":"Törvénybe írják: nem veszti el közpénz jellegét a támogatás, amit MNB-alapítvány ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]