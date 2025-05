Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amíg a bíróság dönt az AfD panaszáról, addig a német alkotmányvédelmi hivatal nem extremista szervezetként tartja nyilván a pártot.","shortLead":"Amíg a bíróság dönt az AfD panaszáról, addig a német alkotmányvédelmi hivatal nem extremista szervezetként tartja...","id":"20250508_nemet-titkosszolgalat-felfuggesztes-afd-szelsoseges-szervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9bbc4-831c-4a81-ab19-3305ec6738e9.jpg","index":0,"item":"7a957aec-57d6-416e-9ddf-317ffa6bcaa0","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_nemet-titkosszolgalat-felfuggesztes-afd-szelsoseges-szervezet","timestamp":"2025. május. 08. 15:52","title":"A német titkosszolgálat felfüggesztette az AfD szélsőséges szervezetként való besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos termékek választásában.","shortLead":"Hamarosan eltűnhet az Energy Star-jelölés az elektronikai eszközök dobozairól, mely segített az energiatakarékos...","id":"20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f1b5917-729d-425d-9485-6b83dab42665.jpg","index":0,"item":"54a698ac-a3c6-4abf-b440-d5161104e8a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_energy-star-program-tanusitvany-felszamolas-donald-trump","timestamp":"2025. május. 07. 17:03","title":"500 milliárd dollárt spóroltak vele az emberek, Donald Trump most felszámolhatja a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","shortLead":"Hunyadi Mátyás, a Rákóczi-szabadságharc és Magyarország 20. századi területváltozásai is előkerültek.","id":"20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c77c33d5-80b6-406c-b92b-fc0c2829a962.jpg","index":0,"item":"5992d1b6-20e4-4e13-80fb-df1fc0fe0157","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Kozepszinten-konnyebbre-szamitottak-az-emelt-viszont-nem-volt-nehez-igy-ertekelik-a-tortenelem-erettsegit-a-diakok","timestamp":"2025. május. 07. 14:27","title":"Középszinten könnyebbre számítottak, az emelt viszont nem volt nehéz – így értékelik a történelemérettségit a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint ítélnek meg bennünket, hogyan bántunk a bajbajutottakkal.","shortLead":"Több cikket is megosztott közösségi oldalán a témában, az egyik szerint Jézus arra figyelmeztetett, hogy aszerint...","id":"20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"ad323533-a9f6-4f70-84af-d3ab61f41ce1","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Megvalasztasa-elott-Trump-bevandorlaspolitikajat-kritizalta-XIV-Leo-papa","timestamp":"2025. május. 08. 21:29","title":"Megválasztása előtt Trump bevándorláspolitikáját kritizálta XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c497f655-c616-45a0-8209-fc958eb92bba","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közzétette friss szerződéslistáját a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium is. Jutott közpénz zászlókölcsönzésre, magyarnóta-verseny támogatására, de legalább a kormányülésen résztvevőket ingyen eteti a Honvédség, és nem kér pénzt tanácsaiért Orbán Viktor „igaz barátja” sem.","shortLead":"Közzétette friss szerződéslistáját a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium...","id":"20250507_miniszteriumok-koltesei-magyarnota-verseny-rejtjelezo-keszulek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c497f655-c616-45a0-8209-fc958eb92bba.jpg","index":0,"item":"b90149fe-def3-495a-8563-0a074cdbe6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_miniszteriumok-koltesei-magyarnota-verseny-rejtjelezo-keszulek-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 13:08","title":"Nőnapi csokrokra 3,5 milliót költött Rogán minisztériuma, a Navracsics-tárca ugyanennyiért vett rejtjelező készüléket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes adatot őriz az eszközük. Csalók boldogan csapnak le a régebbi operációs rendszert futtató készülékekre, óriási bevételek reményében. Egy biztonsági szigorítás jegyében a régebbi, védtelenebb készülékekkel nem lehet majd mobilbankolni.","shortLead":"A felhasználók gyakran csak legyintenek, ha telefonjuk frissítése kerül szóba, nem is gondolva arra, mennyi kényes...","id":"20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6adb46fe-cb8f-49da-b06a-76bedd5c7d65.jpg","index":0,"item":"824b0711-5e26-44f8-8c71-cbbf31b57e50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_android-biztonsagi-frissites-szabaly-google-mobilbankolas-regebbi-telefonok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:03","title":"Régebbi az androidos telefonja? Akkor most gyorsan nézze meg a Beállítások menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad74694-b240-4a49-92d0-5f026a070c70","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"29 külföldi állam vezetője vesz részt a május 9-ei győzelem napi moszkvai katonai díszszemlén, ami a hivatalos orosz magyarázat szerint azt mutatja, hogy egyre nő az ország nemzetközi tekintélye. A vendégek közül csak hárman jönnek Nyugatról, a Moszkvába zarándokolók nagy része a volt szovjet tagköztársaságokból érkezik. A közös jellemző az lehet, hogy valamennyi külföldi politikusnak egyéni elképzelése van a demokráciáról, Moszkvában akár meg is alakíthatnák az „illiberális internacionálét”.","shortLead":"29 külföldi állam vezetője vesz részt a május 9-ei győzelem napi moszkvai katonai díszszemlén, ami a hivatalos orosz...","id":"20250508_moszkva-gyozelem-napi-felvonulas-vendegek-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad74694-b240-4a49-92d0-5f026a070c70.jpg","index":0,"item":"3e46800c-8ad9-4214-9337-03cb56d2e44d","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_moszkva-gyozelem-napi-felvonulas-vendegek-putyin","timestamp":"2025. május. 08. 13:52","title":"Díszes társaság verődik össze Moszkvában a győzelem napi felvonulásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4e3cd1-a4f7-4db5-af6e-7f4c2bb9b3af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo szerint a tolatókamera problémája az összes modelljét érinti.","shortLead":"A Volvo szerint a tolatókamera problémája az összes modelljét érinti.","id":"20250508_400-ezer-autot-hiv-vissza-Volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c4e3cd1-a4f7-4db5-af6e-7f4c2bb9b3af.jpg","index":0,"item":"d17b8367-4c51-4252-8af8-86995d7ee6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_400-ezer-autot-hiv-vissza-Volvo","timestamp":"2025. május. 08. 08:18","title":"Vakon tolathatnak a Volvók, visszahívnak több mint 400 ezer autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]