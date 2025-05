Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d9634ad-ea0d-4847-bdd6-cf4ff0c5745a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön a kosár funkció, és már másnak is vehetünk majd jegyet, bérletet.","shortLead":"Jön a kosár funkció, és már másnak is vehetünk majd jegyet, bérletet.","id":"20250508_budapest-go-applikacio-bkk-jegy-berlet-vasarlas-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9634ad-ea0d-4847-bdd6-cf4ff0c5745a.jpg","index":0,"item":"977fb0d7-b31c-40f9-b3c2-0e9f4366366e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_budapest-go-applikacio-bkk-jegy-berlet-vasarlas-uj-funkciok","timestamp":"2025. május. 08. 13:05","title":"Tovább egyszerűsödik a vásárlás a BudapestGO appban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszél: szakítanak a békementalitással és készülnek a háború felé vezető út nulladik fázisára. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez az ügy „egy lepkefing”, nevetséges ezzel foglalkozni, mondta a kormányinfón. Úgy véli, az áram és a gáz ára két-két és félszeresére emelkedne, ha megvalósulnának az Európai Bizottság tervei, ezért Magyarország mindent meg fog tenni, hogy ezt megakadályozza, ehhez szövetségeseket keres az unióban. A miniszter szerint nálunk nem fordulhat elő, ami Romániában, így Magyar Péter is elindulhat a választáson. A drogériákban is bevezetik az árrésstopot.","shortLead":"Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön reggel tett közzé egy hangfelvételt, amelyen állítása szerint...","id":"20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"5c611c48-a941-41ea-b6c8-5bdce5f5de44","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Gulyas-Gergely-reagal-a-kiszivargott-hangfelvetelre-amelyen-a-bekementalitas-vegerol-beszel-a-honvedelmi-miniszter","timestamp":"2025. május. 08. 10:05","title":"„Ez egy lepkefing” – mondta Gulyás Gergely a hangfelvételre, amelyen a békementalitás végéről beszél a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és a közgazdaságtan alapvetéseivel.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és...","id":"20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"b5f6701c-aef2-4406-8414-ce4de58e45fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","timestamp":"2025. május. 07. 16:58","title":"Nagy Mártonék nekiugrottak az OKSZ-nek az árrésstopot védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És egyre több lesz évről évre. ","shortLead":"És egyre több lesz évről évre. ","id":"20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7139e0ea-8dcc-47ef-b62a-4ee428920f29.jpg","index":0,"item":"27cefdcd-c0f8-4f6b-8380-9059178425af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Olaszorszagban-tenyleg-majdnem-mindenki-autozik-motorozik-1000-lakosra-942-jarmu-jut","timestamp":"2025. május. 08. 14:06","title":"Az olaszoknál tényleg járműdömping van: 1000 lakosra 942 jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező évadának előzetese, és azzal ér véget, hogy egy csecsemő is felsír.","shortLead":"Rózsaszínű masnival átkötött koporsókkal indul a Squid Game – Nyerd meg az életed című koreai sikersorozat befejező...","id":"20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0494444-88db-4b78-9645-53c15b1b9331.jpg","index":0,"item":"2173576e-e8a5-408a-bbc5-9761d08e7986","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Nem-sok-vidamsagot-iger-a-Squid-Game-3-evadanak-veriszamos-elozetese","timestamp":"2025. május. 07. 13:25","title":"Nem sok vidámságot ígér a Squid Game 3. évadának vériszamos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff0c26e-7da5-4671-ad4a-81c39db37baf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg azt közölte: a támadás arányos volt, és nem érintett katonai létesítményeket.","shortLead":"A hadsereg azt közölte: a támadás arányos volt, és nem érintett katonai létesítményeket.","id":"20250506_Raketatamadasokat-hajtott-vegre-India-Kasmirban-es-Pakisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ff0c26e-7da5-4671-ad4a-81c39db37baf.jpg","index":0,"item":"9775756b-17f9-4302-8d67-3d878e368c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_Raketatamadasokat-hajtott-vegre-India-Kasmirban-es-Pakisztanban","timestamp":"2025. május. 06. 22:57","title":"Rakétatámadásokat hajtott végre India Kasmírban és Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a40570-0c4a-4494-8214-727d4c61e8a4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A lelkesedés persze érthető egy ilyen retró járgány visszatérésének hírére.","shortLead":"A lelkesedés persze érthető egy ilyen retró járgány visszatérésének hírére.","id":"20250507_Yugo-elektromos-auto-visszater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25a40570-0c4a-4494-8214-727d4c61e8a4.jpg","index":0,"item":"ab6b376e-695f-4dfb-9b3d-8db3bad18651","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Yugo-elektromos-auto-visszater","timestamp":"2025. május. 07. 10:36","title":"Makett már van a visszatérő Yugóból, de nagyban már nehezebb lesz megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]