Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de erőt ad neki, hogy most a Visa mondja. A fizetéstechnológiai vállalat San Franciscóban mutatta be a Visa Intelligent Commerce nevű platformját, amely lehetővé teszi, hogy az MI felkutassa és megvásárolja a kívánt termékeket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de...","id":"20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4.jpg","index":0,"item":"2d5f42f6-81cb-4f00-ad03-3131371a4633","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","timestamp":"2025. május. 06. 22:03","title":"Feje tetejére állhat a vásárlás: a Visa szerint most jön az, hogy a keresés, a vásárlás és a fizetés is automatikusan történik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4a390-e0be-478c-825e-d986458f9684","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A történelem majdnem mindig kötelező volt az érettségiken, de van néhány évfolyam, nagyjából a ma érettségizők nagyszüleinek korosztálya, amelynek nem kellett ebből a tárgyból vizsgáznia. ","shortLead":"A történelem majdnem mindig kötelező volt az érettségiken, de van néhány évfolyam, nagyjából a ma érettségizők...","id":"20250507_Amikor-eltoroltek-a-tortenelemerettsegit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4a390-e0be-478c-825e-d986458f9684.jpg","index":0,"item":"e0866602-3096-4b44-981b-7a9746f8e388","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Amikor-eltoroltek-a-tortenelemerettsegit","timestamp":"2025. május. 07. 10:16","title":"Egy oktatási reform közel tíz évre eltörölte a történelemérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be annak szabályait a gyakorlatban. Mit jelent a felelősség? Mi az, hogy társállat vagy családi kutya? Mi a megfelelő és egészséges táplálás? Mennyi az annyi, ha mozgásról vagy fárasztásról, játékról van szó? Cikkünkben a legfontosabbakat vesszük sorra.","shortLead":"Bár manapság már a szélesebb nyilvánosság előtt is ismert a felelős állattartás fogalma, sokan sajnos mégsem tartják be...","id":"20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c944093b-dfa2-4bfb-88a2-cb6dcb738a45.jpg","index":0,"item":"3a0a2105-15fc-4e57-b29d-5d197433320c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_SPAR-orszagos-allatvedorseg-allateledel-gyujtes-felelos-allattartas-kutya-macska-menhely","timestamp":"2025. május. 08. 11:30","title":"Már jobb a helyzet, de még rengeteget kell tanulnunk: így lehetünk felelős állattartók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte az Alkotmánybíróság új tagjainak a Fidesz frakciója.","shortLead":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte...","id":"20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9.jpg","index":0,"item":"c4731617-f996-461d-8ce2-8e613ccdc0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","timestamp":"2025. május. 08. 14:25","title":"Polt Pétert és Hende Csabát jelölte alkotmánybírónak a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","shortLead":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","id":"20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479.jpg","index":0,"item":"e1638d76-8bc9-4580-8993-2e64288feebe","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","timestamp":"2025. május. 07. 08:19","title":"Rendőrség: a keddi tüntetés után vonuló tömegből egy férfi megrongált egy kisteherautót az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges önismereti kártyákkal a napokban jelentkező L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, kiképző terapeuta a következő HVG Extra Pszichológia Szalonban.","shortLead":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges...","id":"20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141.jpg","index":0,"item":"c30458dc-9048-4c84-8798-9fb23ed81654","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","timestamp":"2025. május. 07. 17:50","title":"Vajon lehetek önmagam terapeutája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","shortLead":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","id":"20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"8394ccb6-aa95-4fd7-8384-48d9b61c59a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","timestamp":"2025. május. 08. 07:20","title":"Nem lehet a Robotaxi elnevezés csak a Tesláé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]