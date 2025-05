Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot választotta, egy bajnoki aranyéremmel a nyakában. De miért éppen most, pályája csúcsán döntött a váltás mellett?","shortLead":"Trent Alexander-Arnold 20 év után hagyja el a Liverpool csapatát, a búcsúra pedig talán a legjobb időpontot...","id":"20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2ce182-d5e3-4840-96a3-78782fd7427a.jpg","index":0,"item":"cb4f31e8-4868-4535-9872-eeb47a4f88c0","keywords":null,"link":"/sport/20250506_trent-alexander-arnold-liverpool-tavozas-arne-slot-real-madrid-jobbhatved-jurgen-klopp-szerzodes","timestamp":"2025. május. 06. 17:09","title":"Óriási fejetlenség uralkodott Liverpoolban, ez áll a klublegenda távozásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen a honvédelmi miniszter arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A politikai elemző szerint a lepkefing- és atombombaskálán érdemes értelmezni Magyar Péter felvételét, amelyen...","id":"20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"16724701-1370-4afd-99b2-7391fd6b1363","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Torok-Gabor-elemzes-Magyar-Peter-hangfelvetel-honvedelmi-miniszter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:28","title":"Török Gábor szerint a Magyar Péterék által közölt hangfelvétel messze nem annyira védhetetlen, mint a „hazudtunk reggel, éjjel meg este”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még velünk marad az átlagosnál hűvösebb idő.","shortLead":"Még velünk marad az átlagosnál hűvösebb idő.","id":"20250508_idojaras-elorejelzes-huvos-ido-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604.jpg","index":0,"item":"b7ea605a-8c25-477d-ab18-257b52a897f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_idojaras-elorejelzes-huvos-ido-eso","timestamp":"2025. május. 08. 05:44","title":"Helyenként ma is csak 11 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csúcsmobil vékony köntösben: jön a Galaxy S25 Edge, ami sok tekintetben azt tudja majd, mint a „nagyok”. Várhatóan nem a Samsung lesz az egyetlen gyártó, ami előáll hasonló készülékkel.","shortLead":"Csúcsmobil vékony köntösben: jön a Galaxy S25 Edge, ami sok tekintetben azt tudja majd, mint a „nagyok”. Várhatóan nem...","id":"20250508_samsung-galaxy-s25-edge-vekony-okostelefon-bemutatas-datum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"6adb8725-6413-4393-84e8-8d890324c064","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_samsung-galaxy-s25-edge-vekony-okostelefon-bemutatas-datum","timestamp":"2025. május. 08. 15:03","title":"Megvan a dátum, mikor jön a Samsung legvékonyabb mobilja, a Galaxy S25 Edge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte az Alkotmánybíróság új tagjainak a Fidesz frakciója.","shortLead":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte...","id":"20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9.jpg","index":0,"item":"c4731617-f996-461d-8ce2-8e613ccdc0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","timestamp":"2025. május. 08. 14:25","title":"Polt Pétert és Hende Csabát jelölte alkotmánybírónak a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","id":"20250507_erdo-peter-papa-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7.jpg","index":0,"item":"f9f6e966-28dc-4f21-8f0b-42b4da250bc6","keywords":null,"link":"/360/20250507_erdo-peter-papa-konklave","timestamp":"2025. május. 07. 07:30","title":"Libération: Orbán sikere is lenne, ha Erdő Pétert választanák meg pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","shortLead":"Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy szeretné, ha az oroszok és az ukránok közvetlenül tárgyalnának.","id":"20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b495a82-e658-488e-af35-ce61ce6690e4.jpg","index":0,"item":"02da84e8-af81-4aee-af0b-0047b5fb96cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_JD-Vance-szerint-Oroszorszag-tul-sokat-ker-a-haboru-lezarasaert-cserebe","timestamp":"2025. május. 07. 17:48","title":"J. D. Vance szerint Oroszország túl sokat kér a háború lezárásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kijött egy lista, melyen állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","shortLead":"Kijött egy lista, melyen állítólag azok a háztartási termékek vannak, amelyek árrését befagyasztatná a kormány.","id":"20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"82122d90-fd28-4aa0-a800-bc009c3eab08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_arresstop-arressapka-haztartasi-termekek-lista-tisztitoszerek-tisztalkodo-szerek-nagy-marton-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Árréssapkát kaphat Nagy Mártontól az izzadásgátló stift és a mosogatógép-tabletta is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]