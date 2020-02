Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","shortLead":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","id":"20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc70654-0284-474d-8311-d0333dd35abe","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","timestamp":"2020. február. 06. 09:34","title":"DrMáriás jelezte, már dolgozik egy Borkai-festményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti...","id":"20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baff986-b7c3-4483-9fdd-d367c772857b","keywords":null,"link":"/360/20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","timestamp":"2020. február. 05. 17:30","title":"Radar360: hazugságot terjesztett a közmédia, összetépték Trump beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","shortLead":"Az ukrán méz annyira olcsó, hogy a magyar nem is kell a külföldinek.","id":"20200207_magyar_mez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf680b74-3d10-494f-bc80-21676b56dd83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c9408-6cc8-4538-8611-0193eb27f33c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_magyar_mez","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Nem nagyon veszik a magyar mézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család gyengébb, olcsóbb kiadása, a Galaxy S20+ látható. A képek alapján úgy tűnik, az eddig kiszivárgott pletykák zöme igaz.","shortLead":"Néhány nappal a hivatalos bemutató előtt felkerült a Twitterre két fotó, melyeken a Galaxy S20 Ultra és az S20-család...","id":"20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8de61a-e02f-4bfb-880c-25447f55f512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f47c3-beab-4ee1-9dcf-dc1cbba72212","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_galaxy_s20_ultra_galaxy_s20_plus_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. február. 06. 17:03","title":"Valódi fotó jött a Samsung Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3d61df-d480-42a2-ac83-4eb6dbf6eee6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyatámadást próbált megakadályozni a lövész, rosszul sült el.","shortLead":"Kutyatámadást próbált megakadályozni a lövész, rosszul sült el.","id":"20200207_segiteni_akart_szamszerijjal_lotte_le_szomszedjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3d61df-d480-42a2-ac83-4eb6dbf6eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d7a55-5b1f-4c3c-91ed-90e644f7d635","keywords":null,"link":"/elet/20200207_segiteni_akart_szamszerijjal_lotte_le_szomszedjat","timestamp":"2020. február. 07. 14:16","title":"Segíteni akart, számszeríjjal lőtte le szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming játékszolgáltatása. Ingyenes és fizetős verzió is van, ráadásul igen kedvező áron.","shortLead":"Sok évig tartó tesztelgetés után néhány órája hivatalosan is elindult a videokártyáiról ismert Nvidia streaming...","id":"20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8a5051-f473-4764-b4fa-49fd3f6025db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7958561-622f-460a-af73-0957771b2c5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_nvidia_geforce_now_streaming_jatek","timestamp":"2020. február. 05. 18:33","title":"Mit szólna egy erős, játékos számítógéphez havi 1500 forintért? Az Nvidia megcsinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az autógyáraktól az IT-cégekig magyarországi vállalatok is megérezhetik a koronavírus hatását: több kínai gyárban nincs termelés, nem tudni, a készletek meddig tartanak ki, lesznek-e ellátási gondok. Olyan cégek vezetőivel beszéltünk, amelyeknek Kínában (is) van érdekeltségük. ","shortLead":"Az autógyáraktól az IT-cégekig magyarországi vállalatok is megérezhetik a koronavírus hatását: több kínai gyárban nincs...","id":"20200205_Magyarorszag_sem_ussza_meg_a_koronavirust_es_meg_csak_megbetegedes_sem_kell_hozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3851a46b-994e-41c9-870f-f917cc0151df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd25dd40-3454-4268-8842-0772474d8181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_Magyarorszag_sem_ussza_meg_a_koronavirust_es_meg_csak_megbetegedes_sem_kell_hozza","timestamp":"2020. február. 05. 16:45","title":"Magyarország sem ússza meg a koronavírust, és még megbetegedés sem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.","shortLead":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú...","id":"20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4962d-472b-4178-851a-9a4487ebc03f","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","timestamp":"2020. február. 05. 21:32","title":"A horvátoknál is gondot okoz a vihar, 270 kilométer per órás szelet mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]