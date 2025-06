Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"990c1592-3377-423e-a2ea-a79d0dd13f6d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség a Kúria szombati döntése után gondolta meg magát.","shortLead":"A rendőrség a Kúria szombati döntése után gondolta meg magát.","id":"20250601_Megis-megtarthato-a-vasarnap-delutani-szivarvanyos-menet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990c1592-3377-423e-a2ea-a79d0dd13f6d.jpg","index":0,"item":"ebb0870e-2fcb-4c2b-8775-46a08d89aa2b","keywords":null,"link":"/elet/20250601_Megis-megtarthato-a-vasarnap-delutani-szivarvanyos-menet-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 14:04","title":"Mégis megtartható a vasárnap délutáni szivárványos menet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához. A kongói függetlenség hősének egy új dokumentumfilm által bemutatott felkavaró sorsa előrevetítette az ország baljós jövőjét.","shortLead":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához...","id":"20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32.jpg","index":0,"item":"d77ffdbb-3397-4c28-bb35-2e927c32e1f3","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Rosszabbnak mondták Fidel Castrónál, hét hónap múlva már nem élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Lounge Design Kft. 2024-ben is szépen fialt Balásy Gyulának, megint összejött pár floridai luxuslakás ára.","shortLead":"A Lounge Design Kft. 2024-ben is szépen fialt Balásy Gyulának, megint összejött pár floridai luxuslakás ára.","id":"20250601_Balasy-Gyula-Lounge-Design-Kft-4-milliard-osztalek-Rogan-Antal-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"7deb84c1-915c-44b6-8f57-2136f4dcf090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Balasy-Gyula-Lounge-Design-Kft-4-milliard-osztalek-Rogan-Antal-propaganda","timestamp":"2025. június. 01. 11:19","title":"Csak egy cégéből 4 milliárdos osztalékot vett fel Rogán propagandagyárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","shortLead":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","id":"20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09.jpg","index":0,"item":"a328b1d6-525f-4b3a-96b1-6b2208dd7706","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","timestamp":"2025. június. 01. 08:16","title":"Három darabban jön a Stranger Things utolsó évada, bejelentették a premierdátumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták a légi bázisokat. Legalább negyven orosz harci gépet semmisítettek meg vagy tettek használhatatlanná.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb támadását hajtotta végre Ukrajna, ráadásul orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadták...","id":"20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"92f2837d-066e-4dc6-a60e-c9b6b60e4f8d","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_ukrajna-oroszorszag-haboru-dron-tamadas-bombazo","timestamp":"2025. június. 01. 18:44","title":"Tucatjával lőtték ki az ukránok az orosz bombázókat Oroszországba csempészett drónokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közben a franchise boltlánc növelni tudta a bevételeit.","shortLead":"Közben a franchise boltlánc növelni tudta a bevételeit.","id":"20250602_Coop-boltok-ceges-beszamolo-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"98eff04e-bf2d-4ac4-91b3-545e9e1fe8d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Coop-boltok-ceges-beszamolo-nyereseg","timestamp":"2025. június. 02. 15:32","title":"Csökkent a Coop boltok mögött álló cég nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5621f3-75cd-40b8-a026-a4baf23d7190","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Soha nem nyert még csapat 5–0-ra a fináléban.","shortLead":"Soha nem nyert még csapat 5–0-ra a fináléban.","id":"20250531_bajnokok-ligaja-donto-inter-paris-saint-germain-psg-munchen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c5621f3-75cd-40b8-a026-a4baf23d7190.jpg","index":0,"item":"5c0dd7ac-86b5-4eee-a120-a8c223b6a8c0","keywords":null,"link":"/sport/20250531_bajnokok-ligaja-donto-inter-paris-saint-germain-psg-munchen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. május. 31. 20:49","title":"Kiütés a BL-döntőben: története során először győzött a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor a Giro d’Italia záró szakaszán megjelent a pápa.","shortLead":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor...","id":"20250601_giro-papa-kerekpar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800.jpg","index":0,"item":"955a3667-85ce-4607-af44-b8924e12619f","keywords":null,"link":"/elet/20250601_giro-papa-kerekpar","timestamp":"2025. június. 01. 19:18","title":"Megállt a Giro mezőnye Rómában, amikor a pápa kiment fogadni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]