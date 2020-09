Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja fel őket az, akinek a postaládájában landolt egy rejtélyes csomag. ","shortLead":"A Nébih arra hívta fel a figyelmet, hogy a magok szennyeződéseket és károsítókat is tartalmaznak, ezért ne használja...","id":"20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c81053-8092-421a-9d34-1f31dcd323cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Magyarorszagra_is_kuldhettek_titokzatos_magokat_semmikeppen_ne_ultesse_el","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:02","title":"Magyarországra is küldhettek titokzatos magokat, semmiképpen ne ültesse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","shortLead":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","id":"20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f29b66-61e4-492e-b6b1-f67721963ab2","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:44","title":"Leállt az új Batman-film forgatása, mert Robert Pattinson koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Sarlós Gábor","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak a tudósokban. Az ökológiai krízis márpedig létezik – nap mint nap tapasztaljuk. Dr. Sarlós Gábor reagál a Zhvg Pintér Dániel Gergővel készült interjújára. ","shortLead":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak...","id":"20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01628e3b-a1dd-41e2-a385-5c9a828622a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:30","title":"Klímaválság: tény vagy csak vélemény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos házkörüli tevékenységek elvégzésére. ","shortLead":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos...","id":"20200903_david_graeber_antropologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73ca1d-ac43-405f-b5c5-7e0be8a413bf","keywords":null,"link":"/elet/20200903_david_graeber_antropologus","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:18","title":"Meghalt David Graeber antropológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtatott a kormány a beutazási korlátozásokon, a jövőben a schengeni tagállamokban készült PCR teszteket is elfogadják, valamint pontosították a nemzetközi sportrendezvényekre vonatkozó szabályokat is.","shortLead":"Változtatott a kormány a beutazási korlátozásokon, a jövőben a schengeni tagállamokban készült PCR teszteket is...","id":"20200904_kormanyules_teszt_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1807cf6e-ac46-45a6-bb8e-56621dc72019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fb0bed-be60-441c-a0f5-a325d447b916","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_kormanyules_teszt_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:23","title":"Schengeni tagállamokban készített PCR teszttel is be lehet majd lépni az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg még van egy pár ilyen odakint\".","shortLead":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg...","id":"20200903_meteorit_krater_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c70be-da44-4877-a07e-1db762c1da39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_meteorit_krater_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:40","title":"Százmillió éves meteoritkrátert találtak aranyásás közben Nyugat-Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi munkakezdést a járvány miatt, fizetés nélküli szabadságra mentek.","shortLead":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi...","id":"20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ee0b8b-f017-416a-ad28-d04ff60ed07e","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:07","title":"Klebelsberg Központ: Négy iskolában van rendkívüli szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"Tanulságos történet, ahogy a NER egyik legfontosabb oligarchája lett Szíjj László, aki a minap Szijjártó Péter külügyminiszter adriai hajókáztatásáról is elhíresült. A HVG pedig feltárta mindkettőjük kapcsolatait Afrikához.","shortLead":"Tanulságos történet, ahogy a NER egyik legfontosabb oligarchája lett Szíjj László, aki a minap Szijjártó Péter...","id":"202036_mr_milliard__szijj_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d15c721-7b3c-4aa8-8191-6eeeef3bc33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f20e39-93b5-4749-b6d5-c850fcb34510","keywords":null,"link":"/360/202036_mr_milliard__szijj_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:00","title":"Mr. Milliárd: Szíjj László, aki majdnem Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]