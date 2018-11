Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet, amely sorosozással támadt kritikusaira. Mark Zuckerberg azt állítja, ő nem tudott erről, csak a sajtóból értesült róla.","shortLead":"A New York Times cikke szerint a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet...","id":"20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe6db6-971e-4170-97c3-41a057a749bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_Zuckerberg_a_sajtobol_ertesult_rola_hogy_a_Facebook_Sorost_lejarato_ceggel_dolgozik_egyutt","timestamp":"2018. november. 16. 10:04","title":"Zuckerberg a sajtóból értesült róla, hogy a Facebook Sorost lejárató céggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","id":"20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8c1453-78b0-4a1a-8c43-58dcf9b9906f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","timestamp":"2018. november. 15. 15:39","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","shortLead":"A világpremier most csütörtökön este lesz a milánói Scalában.","id":"20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7031f86-a638-4c9e-b671-69415a5ec943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae603b0-8434-49a3-999a-2ec65d92e6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Hatvan_evet_vartunk_Kurtag_Gyorgy_elso_operajara","timestamp":"2018. november. 15. 14:05","title":"Hatvan évet vártunk Kurtág György első operájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt levele, amelyben a tudós már 1922-ben a Németországban terjedő antiszemitizmusról számol be.","shortLead":"Csaknem negyvenezer dollárért (11,2 millió forintért) kelt el egy jeruzsálemi árverésen Albert Einstein nővéréhez írt...","id":"20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ccb574-4846-48c7-88b8-c218c921f96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0c1acf-712a-4ecd-b998-c6b25c9c6d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_albert_einstein_levele_antiszemitizmus_nemetorszag_nacik","timestamp":"2018. november. 14. 19:03","title":"Sötét idők jönnek – jósolta Einstein a levelében, amit most 11 millióért vett meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A napokban jelenik meg a népszerű író, blogger és humorista Egy negyvenes szingli majdnem (!) elcseszett élete című könyve, melyben a szokásosnál komolyabban néz szembe életével, megosztja velünk pánikzavarának, terápiájának, fejlődésének útjait. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"A napokban jelenik meg a népszerű író, blogger és humorista Egy negyvenes szingli majdnem (!) elcseszett élete című...","id":"20181115_Bihari_Viktoria_Ez_volt_eletem_melypontja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f97b23-5632-4049-909e-54a08cd3dcc3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181115_Bihari_Viktoria_Ez_volt_eletem_melypontja","timestamp":"2018. november. 15. 12:15","title":"Bihari Viktória: „Ez volt életem mélypontja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix felveszi a kesztyűt az ázsiai konkurenciával, és egy minden eddiginél olcsóbb előfizetői díjat vezet be. Malajziában már tesztelik, mennyire életképes az új üzleti modell.","shortLead":"A Netflix felveszi a kesztyűt az ázsiai konkurenciával, és egy minden eddiginél olcsóbb előfizetői díjat vezet be...","id":"20181114_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_elofizetoi_csomag_azsia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b7e317-fa76-4a0c-b00b-f481d55232f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_elofizetoi_csomag_azsia","timestamp":"2018. november. 14. 18:13","title":"Jóárasította a havi előfizetését a Netflix, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este az észtek elleni Nemzeti Ligája-mérkőzésen.\r

","shortLead":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este...","id":"20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18dc10-219c-4989-a349-3f50c3b2888e","keywords":null,"link":"/sport/20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","timestamp":"2018. november. 15. 05:21","title":"Még hárman kidőltek a fociválogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós állami vagyont akar pénzzé tenni a gondokkal küszködő olasz kabinet, hogy így válaszoljon Brüsszelnek arra a kérdésére, hogy mégiscsak miből kívánja fenntartani a büdzsé egyensúlyát.","shortLead":"Rekordmértékű privatizációból akarja finanszírozni a költségvetést a populista kormány Rómában. 18 milliárd eurós...","id":"20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a9ba73-9170-4ccf-b8f3-97d2455bf657","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Kar_volt_cipotorlese_hasznalni_Brusszel_levelet_Roma_most_taktikat_valtott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Kár volt cipőtörlése használni Brüsszel levelét, Róma most taktikát váltott a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]