Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3aa3202-1055-4917-9d93-c57f831deb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbeszélésen Schmidt Mária is jelen volt.","shortLead":"A megbeszélésen Schmidt Mária is jelen volt.","id":"20250612_Ungar-Peter-Boka-Janossal-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3aa3202-1055-4917-9d93-c57f831deb69.jpg","index":0,"item":"91fd5e02-49b3-4ec6-8e65-54eb0056472b","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Ungar-Peter-Boka-Janossal-egyeztetett","timestamp":"2025. június. 12. 13:34","title":"Ungár Péter Bóka Jánossal egyeztetett Schmidt Mária éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c02fe3-2710-4474-a965-11573efb4f6d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Három autót és két motort is elkísértek esti műszaki vizsgára.","shortLead":"Három autót és két motort is elkísértek esti műszaki vizsgára.","id":"20250612_Tuning-kipufogo-villogo-motor-Bekescsaba-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c02fe3-2710-4474-a965-11573efb4f6d.jpg","index":0,"item":"82224943-f2bd-4a00-9730-6778169a8fd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_Tuning-kipufogo-villogo-motor-Bekescsaba-rendorok","timestamp":"2025. június. 12. 10:05","title":"Barkácskipufogó, villogó motor – most Békéscsabán szálltak rá a sufnituningra a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","shortLead":"Egyetlen darabot viszont meg fog tartani, hogy a cég közgyűlésein a magyar érdeket tudja képviselni.","id":"20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488c2bdb-66de-43d8-ad1f-ba40421cd344.jpg","index":0,"item":"bce3cbb0-4dea-4f58-a259-c512ac86a780","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Magyar-Peter-eladja-a-4iG-reszvenyeit-a-hadiipar-privatizalasa-miatt","timestamp":"2025. június. 11. 18:57","title":"Magyar Péter eladja 4iG-részvényeit a hadiipar privatizálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Útzárat vontak elé. ","shortLead":"Útzárat vontak elé. ","id":"20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e.jpg","index":0,"item":"461e9345-dc9c-4c94-8767-8a76dd5fabf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","timestamp":"2025. június. 11. 15:44","title":"Kismotoros ovist kellett üldözni Pécsen, mert kikeveredett a főútra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","shortLead":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","id":"20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae.jpg","index":0,"item":"7d94e8f1-37ac-4f49-b00e-489f59050c1f","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","timestamp":"2025. június. 11. 15:26","title":"Jön a Rolling Stones új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” – mondja Zelcsényi Miklós.","shortLead":"„Az évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van” –...","id":"20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8723383f-0526-420e-a5cc-3e69eafa9c95.jpg","index":0,"item":"5a934005-f715-4fe4-b3dd-7a795ffdd6f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Rabositottak-es-gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-Tisza-Part-programfeleloset","timestamp":"2025. június. 12. 10:36","title":"Rabosították és gyanúsítottként hallgatták ki a Tisza Párt programfelelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint izraeli csapás érte az iráni atomprogram számára meghatározó telepet Natanz városában, a létesítmény területén ugyanakkor nem nőtt meg a sugárzás Irán szerint.","shortLead":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint izraeli csapás érte az iráni atomprogram számára meghatározó telepet Natanz...","id":"20250613_nemzetkozi-atomenergia-ugynokseg-iran-izrael-tamadas-natanz-busehr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4.jpg","index":0,"item":"2d46de75-e764-4e80-a977-2fbd0a2e6d84","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_nemzetkozi-atomenergia-ugynokseg-iran-izrael-tamadas-natanz-busehr","timestamp":"2025. június. 13. 07:45","title":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is megerősítette, hogy támadás érte Irán legfontosabb nukleáris telephelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","id":"20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55.jpg","index":0,"item":"7c120a7e-29bb-4137-b7b8-3daf50d5367d","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","timestamp":"2025. június. 12. 07:58","title":"Megbukott egy diplomatajelölt a nemzetbiztonsági átvilágításon, mert kiderült, hogy közeli barátjának, egy fideszes propagandistának orosz titkosszolgálati kapcsolatai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]